Puntata di rivelazioni, quella di Una Vita in tv oggi, mercoledì 9 ottobre 2019. Rosina ha informato Susana della precedente relazione tra Maximiliano e Maria. Il motivo? La donna ha paura che il ritorno della domestica sia in qualche modo legato ad intenzioni non del tutto positive… Queste e molte altre, dunque, le scene odierne della soap opera. E’ possibile ripercorrerle, in streaming on demand, nel video ufficiale di Mediaset dedicato, anche oggi, alla puntata intera di Una Vita.