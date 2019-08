Bugie su bugie o verità taciute? La puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, ha dato spazio ad un serrato discorso di Ursula. La donna, infatti, ha sì provato a convincere suo padre a proposito del “bugiardo” Samuel, ma Ivan non le ha concesso di parlare più di tanto. Il risultato? Scene, come spesso accade, tanto simpatiche quanto surreali, di sicuro se rapportate ai giorni nostri. Rivediamole, allora, in streaming on demand, in questo nuovo video Mediaset che ripercorre l’odierno episodio di Una Vita.