Accuse forti e malori sfiorati. Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, Diego si è messo contro Ursula e le ha rivolto accuse pesantissime. E’ stato o no il suo comportamento a far star male Blanca? Intanto, Diego è apparso destabilizzato dalla figura di Cristina, sempre più legata alla Dicenta. Qui, in apertura, il video Mediaset con l’intero odierno episodio della soap opera di Canale 5, da consultare in streaming on demand. Qui, nel collegamento ipertestuale, anche le anticipazioni sulle puntate spagnole di “Acacias 38”.