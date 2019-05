Anche la puntata di Una Vita di oggi, giovedì 30 maggio 2019, si è contraddistinta per amori in via di pubblica rivelazione ed intrighi familiari. Nel nuovo episodio della soap opera, infatti, Trini ha sorpreso Leonor e Inigo in atteggiamenti intimi, capendo che Donna Susana aveva ragione su di loro. Intanto, Riera ha trovato Tortuero, il paese dove abitavano i Koval. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere il tutto, in streaming on demand. Qui anche la puntata intera di ieri, mercoledì 29 maggio.