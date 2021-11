Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo aver temuto per le sorti della Casado, colpita da un male incurabile, scopriremo che Lolita riuscirà a salvarsi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: una triste verità per Lolita

Sembrava che per la povera Lolita non ci fossero più speranze. La Casado, che aveva scambiato alcuni malesseri per una presunta gravidanza, aveva ben presto scoperto che si trattava invece di un male incurabile. Le sue condizioni erano peggiorate così tanto velocemente, che Antonito non aveva esitato a precipitarsi al suo capezzale per chiederle perdono del tradimento con Natalia che aveva causato alla moglie immenso dolore.

Forse proprio la consapevolezza di avere pochi giorni di vita aveva spinto Lolita a concedere ad Antonito una seconda possibilità. Ma il Palacios non si era arreso davanti alla diagnosi nefasta e, consapevole che avrebbero ancora potuto essere felici insieme a lungo, si era dato da fare per trovare nuove cure per la moglie.

Dopo essere riuscito a rintracciare a Siviglia un medico esperto in malattie degenerative aveva così proposto a Lolita una cura sperimentale. Nessuno poteva garantire loro che la terapia avrebbe avuto gli effetti desiderati, ma cosa avevano da perdere?

Spoiler Spagna Una Vita: Lolita reagirà bene alla nuova cura

La fiducia e la speranza produrranno ben presto i loro effetti. Lolita reagirà alle cure sperimentali del medico di Siviglia in modo ottimale e i risultati non tarderanno a farsi notare.

La Casado, che era già entrata in coma, riaprirà gli occhi e, a poco a poco, tornerà a sorridere. La cura sarà lunga e difficile, ma i due, incoraggiati dai risultati, non si lasceranno demoralizzare.

Lolita tornerà così a casa con Antonito e potrà riabbracciare il piccolo Moncho. Il periodo nero di Lolita sembrerà così concludersi nel migliore dei modi. Purtroppo però nuove nubi sembrano stagliarsi all’orizzonte e per il figlio di Ramon e la moglie potrebbero arrivare nuovi momenti difficili.

Cos’altro accadrà alla coppia? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.