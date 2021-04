Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo all’omicidio di Ursula Dicenta. A sparare all’ex dark lady di Acacias sarà Israel Becerra, l’uomo che è giunto in città facendosi passare per Santiago, marito di Marcia. Ma vediamo nel dettaglio come uscirà di scena l’ex istruttrice.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Ursula scopre la verità su Santiago

Tutto inizia quando la Dicenta scopre, grazie a Cesar Andrade, che l’uomo giunto in città non è il marito di Marcia ma il cognato della brasiliana. Dopo questa scoperta Ursula non ci mette molto a comprendere che il falso Santiago è in combutta con Genoveva e i motivi che possono aver condotto la sua ex alleata ad inscenare l’arrivo dell’uomo in città.

Genoveva non tarda a capire che la Dicenta è disposta a tutto pur di rovinarla e contatta Israel per portare a termine il suo progetto. Ma qualcosa costringe la Salmeron a rimandare l’omicidio. Ursula non esita a recarsi da Felipe per rivelargli quanto ha appena scoperto e per metterlo in guardia sul fatto che il figlio che la Salmeron porta in grembo potrebbe non essere suo ma di Israel.

L’Alvarez Hermoso reagisce in modo inaspettato a questa notizia e, non riuscendo a trattenere la sua ira, tenta di strangolare Ursula. A impedirgli di portare a termine l’omicidio è proprio Genoveva, che arriva appena in tempo. Subito dopo però Felipe le chiede se davvero lei sia stata l’amante di Becerra: lei nega e smentisce la versione della Dicenta.

A quel punto però Genoveva capisce che i suoi piani devono essere rinviati per non destare ulteriori sospetti a Felipe. Se la Salmeron si trova nell’esigenza di rinviare l’omicidio della sua rivale, il falso Santiago fa invece pressioni perché il piano venga portato a compimento al più presto. L’uomo ha necessità di intascare il denaro e lasciare Acacias con Marcia.

Spoiler Spagna Una Vita: Ursula muore

Ursula si reca ad un appuntamento con Genoveva in un bosco con l’intenzione di ucciderla. In effetti l’ex governante aggredisce la Salmeron cercando di ferirla con un coltello, ma durante la colluttazione Israel giunge alle spalle della Dicenta e le spara. Poco prima di esalare il suo ultimo respiro Ursula lancia una maledizione su Genoveva.

Quali conseguenze avrà tutto questo sulla Salmeron? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.