Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. Riflettori puntati su Lolita e Ramon: la bottegaia nutriva già sospetti sul suocero e i prossimi avvenimenti non faranno che confermarli. Ma cosa accadrà ad Acacias 38? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Nelle puntate in onda in questi giorni abbiamo visto Lolita nutrire qualche sospetto su Ramon. La bottegaia teme infatti che il suocero possa essere invischiato in qualche affare losco. Purtroppo nelle prossime puntate Una Vita scopriremo che le preoccupazioni della donna erano fondate. Da tempo in combutta con Fidel, Ramon progetterà di rapire David e ucciderlo.

Valeria assisterà al rapimento e vedrà il poliziotto con i suoi uomini costringere David a salire sulla loro auto. Preoccupata per il destino dell’amante correrà a informare la bottegaia. La Casado non riuscirà a credere a quello che le racconterà Valeria, poiché sarà convinta che il suocero si trovi fuori città per lavoro. Tuttavia deciderà di mettersi sulle tracce del poliziotto e arriverà in un appartamento dove si troverà davanti proprio il padre di Antonito, con una pistola in mano.

Di fronte a lui ci sarà David, legato a una sedia e imbavagliato.

Spoiler Spagna Una Vita: Ramon sparerà a David?

L’Exposito sarà nel mirino della pistola di Ramon, che però all’ultimo minuto non troverà il coraggio di ucciderlo e sparerà un colpo in aria.

Tuttavia la tensione sarà davvero troppa per Lolita, che avrà una crisi di nervi. Ramon, dispiaciuto per aver causato il malore della nuora e preoccupato dal fatto che lei non accennerà a riprendersi, la trasporterà d’urgenza in ospedale.

Dopo qualche giorno di osservazione Lolita verrà dimessa e arriverà il momento delle spiegazioni. La madre di Moncho vorrà infatti sapere i motivi per cui Ramon ha tentato di uccidere David, e lui le confesserà di averlo fatto per lei e il bambino perché temeva che l’ex scagnozzo di Aurelio potesse far loro del male.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Intanto vogliamo darvi un’anticipazione che sicuramente farà felici gli amanti delle storie d’amore a lieto fine: David e Valeria, dopo la scampato pericolo, progetteranno la loro fuga da Acacias. I due si preparano a lasciare il quartiere durante i funerali del messicano, ma prima di salutarci David avrà modo di incontrare Ramon, che si dichiarerà dispiaciuto per quanto accaduto e gli chiederà perdono. L’Exposito comprenderà i motivi che lo hanno spinto a quel gesto e tra i due ci sarà una stretta di mano.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni continuate a seguirci anche sui social.