Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci rivelano che nelle prossime puntate assisteremo alla resa dei conti. Dopo che Genoveva ha fatto credere a Felipe che il figlio che porta in grembo è suo infatti, si trova a dover sopportare un dolore immenso: quello di una madre per la perdita del figlio. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva ha sposato Felipe con l’inganno

La dark lady di Acacias, facendo credere a Felipe che il bambino che aspetta sia il frutto della loro notte di passione, riesce a condurlo all’altare. Sembra che i suoi piani per separare l’avvocato da Marcia stiano iniziando a dare i loro frutti. Ma le cose non tardano a mettersi male per lei che si ritrova con le spalle al muro per colpa dal suo ex alleato.

Santiago stringe un’alleanza con l’Alvarez Hermoso allo scopo di incastrare definitivamente la Salmeron e la donna finisce ben presto dietro le sbarre. Quando esce dal carcere Genoveva, leggendo la missiva, si rende conto che dietro al suo arresto c’è proprio Santiago. I nervi della Salmeron non reggono la tensione che deriva dalla scoperta di essere stata ingannata proprio da colui che doveva spalleggiarla e si sente male. Trasportata subito in ospedale Genoveva perde il bambino.

Il dolore per la perdita del figlio spinge la donna a rimuovere quanto accaduto, arrivando a chiedere più volte al medico che sopraggiunge nella stanza se fosse venuto per ascoltare il cuore del piccolo. Invano lui e Felipe cercano di riportarla alla realtà. L’Alvarez Hermoso appare sconvolto, poiché in quel comportamento e in quegli inizi di pazzia rivede i momenti passati al fianco di Celia poco prima della sua morte. Ricorderete che anche l’ex moglie di Felipe aveva dovuto sopportare il dolore per la morte del figlio nel suo grembo, un trauma dal quale non si era mai più ripresa.

Certo, Genoveva ha un carattere forte, ma quelle minacce esplicite rivolte a Felipe quando si vede costretta dal medico ad accettare la terribile verità non lasciano presagire niente di buono per l’avvocato. La Salmeron lo accusa di non averla mai amata, di non aver mai voluto quel bambino, arrivando a incolparlo di quanto accaduto.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva vuole vendicarsi

Felipe , l’uomo che ha tanto amato, si trasforma così nel suo nemico numero uno e la Salmeron non esita a stringere una pericolosa alleanza con Velasco al solo scopo di distruggere Felipe.

L’avvocato deve iniziare a preoccuparsi? Di sicuro il patto tra Velasco e la Salmeron non lascia presagire niente di buono. Per sapere come finirà, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.