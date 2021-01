Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che ben presto assisteremo ad un incredibile ritorno di fiamma tra Genoveva e Felipe. I tentativi fatti fino a questo momento dalla dark lady di Acacias per allontanare l’avvocato dall’ex domestica sembrano non aver dato i frutti sperati, e neppure la proposta di Genoveva di farsi carico di tutte le spese necessarie per le cure di Marcia erano riuscite a far ricredere Felipe su di lei. Tant’è che Felipe e Marcia si troveranno ad un passo dal fatidico sì, che però non verrà pronunciato a causa di un arrivo davvero inaspettato ad Acacias 38. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole Una Vita: l’arrivo di Santiago

Proprio il giorno in cui è fissato il matrimonio tra Felipe e Marcia arriva in città Santiago, che è in realtà il marito legittimo della futura sposa. Marcia l’ha infatti sposato poco prima di lasciare il Brasile diretta in Spagna. Ovviamente questo creerà grande scompiglio e farà saltare il matrimonio.

Nei programmi di Santiago vi è il tentativo di riconquistare sua moglie, proponendogli di lasciare la Spagna e tornare insieme in Brasile. L’allontanamento di Marcia da Felipe riapre uno spiraglio per Genoveva e lei è pronta ad approfittare della nuova situazione che si è creata. La dark lady e l’avvocato si riavvicinano ed appaiono spesso insieme in pubblico. Proprio durante una delle loro passeggiate si imbattono in Santiago che, convinto di avere la situazione ormai in pugno, sussurra una minaccia la Salmeron.

La perfida dark lady sa bene che se il brasiliano decidesse di parlare la sua relazione con Felipe sarebbe in serio pericolo, e decide di assecondarlo e sedurlo per poterlo rendere inoffensivo.

Spoiler Una Vita: Genoveva seduce Santiago

Appare fin troppo evidente che Santiago ha un debole per Genoveva e la Salmeron decide così di approfittarne. Il piano di seduzione che mette in atto riesce a dare i risultati sperati e Santiago si trasformerà presto in una sorta di servitore della Salmeron, disposto a fare qualsiasi cosa la donna gli chiede.

Il ritrovato idillio con Felipe sembra perciò essere al sicuro, anche se la permanenza di Santiago ad Acacias non riuscirà ad allontanare Marcia dal paese. Per sapere se davvero i piani di Genoveva riescono a dare i risultati che la dark lady spera però, dovremmo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre news per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link.