Le anticipazioni di Una Vita dal 30 agosto al 5 settembre 2020 ci svelano che Genoveva non esita ad infliggersi delle lesioni, per poi poter incolpare il marito Alfredo. Il gesto della donna suscita la solidarietà di Lolita, che non esita a prendere le sue difese.

Liberto intanto deve vedersela con le guardie, che tornano a prelevarlo per portarlo via in manette. La difesa dell’uomo incastrato da Genoveva viene affidata a Felipe, il quale viene informato dal giudice che un nuovo testimone oculare afferma di aver visto Liberto abusare di Genoveva. L’avvocato si reca quindi da Alfredo Bryce per chiedergli chi sia questo misterioso testimone.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2020

Susana parlando con Rosina rimprovera la donna che le confessa di non essersi ancora recata in carcere a trovare il marito.

Bellita ed Arantxa si preparano a partire per la tournee di Cinta, mentre Emilio affida al suo diario i pensieri per l’amata.

Felipe si reca a far visita a Liberto in carcere, per informarlo che il fantomatico testimone oculare che Alfredo afferma di aver trovato è con molta probabilità il frutto di un ennesimo imbroglio dell’uomo. Tuttavia la testimonianza, anche se non certo conforme a quanto accaduto, potrebbe convincere il giudice a negare a Liberto la libertà su cauzione.

Quando tutto sembra senza via d’uscita un episodio riesce a ridare speranza all’uomo. Grazie a Ramon viene infatti pubblicato sul giornale un articolo che parla di come sia stato manovrato il fallimento del Banco Americano e di come siano finiti i soldi degli investitori nelle tasche di Alfredo. Non appena legge la notizia il Bryce va su tutte le furie e corre a minacciare Ramon, creando tensioni anche tra lui e Genoveva. Quest’ultima, che sembra provare un debole per Felipe, cerca di convincere Alfredo a ritirare le accuse contro Liberto.

Spoiler Una Vita: Cinta ama Emilio

L’avvicinarsi della partenza per la tournee non sembra avere su Cinta l’effetto che tutti si sarebbero attesi e Jose chiede alla ragazza quali sono i motivi del suo scarso entusiasmo. Il padre sembra avere intuito che la tristezza della figlia è da attribuire a Rafael.

A scoprire i veri motivi che impediscono a Cinta di essere elettrizzata all’idea di quella tournee è Arantxa, che riesce a farsi confidare dalla ragazza che il vero motivo è l’amore che prova per Emilio.