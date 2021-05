Le anticipazioni di Una Vita dal 29 maggio al 4 giugno 2021 ci preannunciano che sono in molti a vedere le cose mettersi finalmente a posto ad Acacias 38. Per cominciare vediamo Camino che, riappacificatasi con Maite, si lascia andare a un tenero abbraccio. A sorprendere la figlia di Felicia e l’artista è Liberto, che entra nell’atelier improvvisamente utilizzando le sue chiavi.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 29 maggio al 4 giugno 2021

Anche Bellita inizia a dare segni di miglioramento e annuncia di non voler sporgere denuncia contro Margarita. Julio, il forestiero che da qualche giorno si aggira per Acacias, indaga sui Dominguez, aiutato da Servante e Jacinto.

La situazione di Marcia è al centro degli avvenimenti, con Santiago disposto a tutto (anche a confessarsi colpevole) pur di farla uscire dal carcere. Ma Mendez ha una nuova prova contro di lei e la sua posizione sembra aggravarsi ulteriormente. Il poliziotto ha infatti ricevuto una lettera spedita da Ursula prima di essere assassinata in cui dichiara che, se avesse dovuto accaderle qualcosa, le indagini avrebbero dovuto concentrarsi sulla domestica brasiliana.

Mendez però sospetta che anche Santiago abbia preso prte all’omicidio e decide di interrogarlo. Felipe vede Velasco uscire dal palazzo dove abita Genoveva e, quando chiede spiegazioni alla donna, scopre che la dark lady ha chiesto proprio a lui di assumere la difesa della Sampaio. Più tardi Genoveva chiede a Felipe di abbandonare il caso di Marcia.

Santiago affronta Genoveva rivelandole che sulla pistola utilizzata per uccidere Ursula vi sono le sue impronte, e che se non trova un modo per fare uscire Marcia di prigione le cose possono mettersi davvero male per la dark lady. Felipe intanto sembra riuscire a trovare un indizio che potrebbe scagionare la brasiliana e chiede a Mendez 48 ore per confermare l’alibi di Marcia.

Nonostante le sue iniziali intenzioni Bellita si fa convincere e decide di denunciare Margarita e il marito. Julio però continua a fare domande su lei e sulla sua famiglia, cos’avrà in mente? Poco dopo scopriamo che Emilio conosce da tempo Julio e si dice disposto ad aiutarlo a ottenere una fotografia autografata di Bellita.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la gelosia di Maite

Il talento artistico di Camino non passa inosservato agli occhi di Ildefonso che si complimenta con lei per i suoi disegni. Le attenzioni del giovano non sfuggono a Maite che non tarda a fare una scenata di gelosia a Camino.

Rosina si introduce nell’atelier per vedere i quadri ed è lì che la sorprende Liberto. Quando i due si allontano si scopre che il nuovo dipinto di Maite ritrae Camino nuda.

Arantxa riceve una misteriosa telefonata e si confida con Fabiana. Di cosa si tratta? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

