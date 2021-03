Le anticipazioni di Una Vita dal 27 marzo al 2 aprile 2021 ci preannunciano che Genoveva potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo l’arresto di Cristobal Cabrera. Sarà solo grazie all’aiuto di Felipe che la donna potrà finalmente vedere dietro alle sbarre l’uomo responsabile dell’omicidio di Samuel.

Felipe, dopo aver convinto Mendez ad arrestare Cristobal, affronterà Ursula dicendosi convinto che sia stata proprio lei a riportare l’assassino dell’Alday ad Acacias, con il preciso intento di uccidere Genoveva. E mentre l’avvocato cercherà di aiutare la Salmeron vi sarà chi invece sarà impegnato a cercare di dimenticarlo: si tratterà di Marcia.

Ursula, in preda al delirio, si intrufolerà in casa di Genoveva e porterà via un dipinto. La Salmeron, impaurita per quanto accaduto, chiederà a Felipe di rimanere a dormire da lei, per proteggerla dalla furia della ex governante. Ma qualcosa sembrerà turbare l’avvocato, che parlando con Liberto non mancherà di esprimere i propri dubbi sulla buona fede di Genoveva. Mentre l’Alvarez-Hermoso sembrerà dubitare di lei, Ursula inizierà a pensare che la sua ex alleata possa avere stretto una pericolosa alleanza con Santiago.

Bellita si troverà a dover consolare Margarita, che le confesserà di essere stata lasciata da Alfonso. Nel frattempo anche per la figlia dell’artista le cose sembreranno non mettersi bene in campo sentimentale. Cinta, entusiasta per l’offerta ricevuta per esibirsi in un teatro, passerà infatti un periodo di crisi con Emilio. Le allusione che il giovane farà sulla loro prima notte di nozze spingeranno la giovane Dominguez a chiedersi se quello sia il solo motivo per cui lui voglia sposarla.

Gli interventi di Rosina al salotto letterario non sortiranno gli effetti sperati: molti dei presenti si mostreranno infatti annoiati a morte e i suoi noiosi monologhi finiranno per spingere i domestici a boicottare il Salon Servanteu. Rosina, dal canto suo, si mostrerà sempre più convinta che queste reazioni negative siano causate dal basso livello dei suoi interlocutori e finirà per dare forfait.

L’amicizia tra Camino e Maite rischierà di trasformarsi in qualcosa di più. L’artista sarà sul punto di baciare la sua allieva. Poco dopo Maite suggerirà a Felicia di far studiare la figlia all’Accademia di Belle Arti. Poi mostrerà a Camino l’ultimo dipinto realizzato poco prima di lasciare Parigi e l’immagine lascerà la giovane sconvolta e al tempo stesso affascinata: sulla tela sono ritratte due donne nude e abbracciate.

