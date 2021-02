Le anticipazioni di Una Vita dal 27 febbraio al 5 marzo 2021 ci preannunciano che avremmo una settimana ricca di avvenimenti che ci faranno trattenere il fiato. Al centro della scena troviamo ancora una volta Marcia, che dopo aver visto baciarsi Felipe e Genoveva viene assalita da una crisi respiratoria. Il dolore che prova nel vedere l’uomo che ama stringere tra le sue braccia un’altra donna è talmente grande che l’ex governante sembra disposta a togliersi la vita. Per questo nasconde l’inalatore che la aiuta a respirare, ma Santiago riesce a salvarla comunque in extremis.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 27 febbraio al 5 marzo 2021

Se Marcia prova dolore nel vedere Felipe e Genoveva insieme, Bellita soffre immaginando un tradimento di Josè. In realtà però i suoi sotterfugi nascondono ben altro: l’uomo infatti, mentre cerca di convincere la figlia Cinta a tornare sul palcoscenico e partecipa alle prove teatrali, viene attratto da quel mondo e finisce per cominciare a recitare in una compagnia parrocchiale.

Jacinto, sempre più addolorato per la perdita di Remigia, finisce per trascurare il lavoro. Marcelina deve lasciare la città per qualche giorno ed affida a Servante la gestione del chiosco. Questa sua decisione non trova però il consenso di Fabiana, di Cesareo e di Camino che contestano le iniziative prese dal neo imprenditore nella gestione temporanea. Quando però Marcelina e Jacinto tornano in paese la buona notizia che portano sembra far dimenticare a tutti i malumori di questo breve periodo: Remigia è ancora viva.

Genoveva potrebbe correre seri pericoli se, come sostiene Ursula, Cayetana è di nuovo tornata ad Acacias. Intanto però la dark lady sembra preoccuparsi solo di convincere Felipe ad ufficializzare la loro relazione. Il fatto che l’avvocato temporeggi sembra preoccuparla, ed in effetti i suoi timori potrebbero non essere del tutto infondati.

Alla base di questo continuo rimandare la data del fidanzamento ufficiale vi sono i sentimenti che l’avvocato prova ancora per Marcia. Appare evidente infatti che l’avvocato non abbia ancora dimenticato la donna che stava per sposare ed ogni volta che la incontra per strada si precipita a chiederle notizie della sua salute. Marcia però tratta Felipe con freddezza, colpevolizzandolo di aver ceduto alle avances amorose della sua rivale.

Una nuova figura inizia ad aggirarsi per le vie di Acacias: si tratta di Maite. La nuova arrivata inizia subito a far parlare di se per lo strano modo di vestire e per le sue abitudini non proprio convenzionali. Dopo aver preso in affitto un appartamento da Liberto inizia a fare conoscenza con i vicini e con tutti gli abitanti di Acacias 38.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: un nuovo spettacolo per Cinta?

Cinta ed Emilio i recano insieme in un caffè-teatro con l’intento di riuscire a trovare qualche spunto per un nuovo spettacolo. Intanto Bellita si reca a casa di Margarita ma viene cacciata via in malo modo.

Per sapere se veramente questa Cinta tornerà a calcare le scene dopo la deludente esperienza avuta con Carchano, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della soap spagnola e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.