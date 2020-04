Le anticipazioni di Una Vita dal 27 aprile al 2 maggio 2020 ci svelano che le possibilità di uscire di carcere per Ramon si fanno sempre più vicine, mentre uno dei personaggi più amati fa il suo ritorno in città. Si tratta di Telmo che, dopo dieci anni, torna a Puente Viejo.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 27 aprile fino al 2 maggio 2020

Telmo ritorna ad Acacias dopo una lunga assenza e trova Lucia sposata con Eduardo. L’ex parroco ha anche modo di conoscere Mateo, il figlio della coppia.

Molte cose sono cambiate in questi anni in paese. Samuel si è sposato con Genoveva, che per fare conoscenza con le vicine organizza una merenda alla quale però nessuna partecipa. La convinzione di Susana che lei sia una donna di facili costumi ha infatti convinto tutte a declinare l’invito.

Eduardo non manca di riprendere Lucia per la sua decisione di non partecipare alla merenda organizzata da Genoveva. Nonostante l’incitamento di Samuel alla moglie ad andare avanti incurante dei pettegolezzi del vicinato però, l’immagine della donna subisce un nuovo colpo quando Lolita scopre che la signora Alday è ritratta all’interno di una taverna, in un giornale in cui si parla dell’arresto di dieci uomini. A quel punto sono davvero in molti a chiedersi “Chi è davvero la signora Alday?”

Ramon è in carcere ormai da dieci anni, accusato dell’omicidio di Celia. Il figlio Antonito vorrebbe poter chiedere per lui l’indulto e farlo uscire dal carcere, ma il Palacios Senior non sembra affatto intenzionato a collaborare e si rifiuta di raccontare cosa sia realmente accaduto il giorno in cui Celia è morta.

Spoiler Una Vita: Bellita scopre che i suoi fans non l’hanno dimenticata

Bellita Del Campo torna con il marito Jose Miguel dopo tantissimi anni trascorsi in Argentina. La cantante teme che il suo pubblico, nel lungo periodo di assenza dalle scene, l’abbia dimenticata ed è felice di scoprire invece che Fabiana e Marcelina non solo si ricordano bene di lei, ma la stimano ancora come una grande artista. Questo la porta a chiedere scusa alle due donne per il suo comportamento. Non aveva infatti indugiato ad aggredirle in mezzo alla strada.

Le sue scuse vengono poi rivolte anche al marito Jose Miguel, che era giunto ad accusarla di pagare i suoi ammiratori perché si fingessero ancora suoi fans.

Poco dopo, parlando con Rosina e Liberto, Bellita racconta la storia della sua unica figlia Cinta, che si trova in un prestigioso collegio per sole ragazze.