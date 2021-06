Le anticipazioni di Una Vita dal 26 giugno al 2 luglio 2021 ci preannunciano che non mancheranno i momenti di tensione ad Acacias. Maite viene arrestata e, in seguito, Mendez cerca di scoprire qualcosa di più sulla pittrice parigina interrogando Camino. Felicia fa in modo di proteggere sua figlia, eludendo le domande del commissario.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 26 giugno al 2 luglio 2021

La giovane Pasamar è convinta che sia stata proprio sua madre Felicia a far arrestare l’amata e disperata chiede aiuto a Liberto per poterla vedere. I due si recano in carcere ma non riescono a parlare con la detenuta. Liberto decide comunque di assumere un buon avvocato che si occupi della difesa di Maite.

Mentre l’artista viene arrestata tutto il quartiere è in fermento per l’imminente matrimonio tra Felipe e Genoveva. Ad aumentare la tensione, proprio pochi minuti prima delle nozze Lolita entra in travaglio e i Palacios si preparano ad assisterla durante il parto. Tutti si radunano davanti alla chiesa, pronti ad assistere alla cerimonia, ma Felipe temporeggia in casa. L’avvocato sembra avere mille ripensamenti, ma alla fine si incammina verso la chiesa dove lo attende Genoveva.

Marcia, dopo quanto ha scoperto su Santiago, si sente ingannata e decide di non voler più essere sua moglie. La donna si rifiuta di partire con lui per Cuba. Al rientro dal viaggio di nozze Felipe viene così a sapere che l’ex domestica brasiliana si è separata dal marito, e i rapporti dell’avvocato con la Salmeron si fanno ancora più freddi.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: la verità sull’arresto di Maite

Camino viene a sapere da Liberto che a denunciare la sua amata Maite non è stata sua madre Felicia ma una certa Concha Lòpez, una lavandaia che vive in periferia. La giovane però non riesca a convincersi che dietro quel gesto non vi sia lo zampino di Felicia, che ancora spera per la figlia un futuro al fianco di Ildefonso.

Saranno giuste le intuizioni di Camino o Felicia sarà completamente estranea alla vicenda che ha portato all’arresto di Maite? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.