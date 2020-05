Le anticipazioni di Una Vita dal 25 al 31 maggio 2020 ci svelano che Cinta confessa ad Arantxa i veri motivi che l’hanno condotta ad Acacias. La ragazza non vuole più studiare, ma seguire le orme dei genitori e lavorare nel mondo dello spettacolo.

I Dominguez ricevono una lettera dal collegio di Cinta. Dopo che la ragazza viene espulsa dal collegio, Josè e Bellita riflettono su quale sia la punizione più adatta per la figlia che non vuole saperne proprio di studiare. I due decidono di non mandarla in un altro istituto. Bellita organizza un incontro tra la figlia ed Alberto, un possibile pretendente Il ragazzo però si rivela di una noia mortale.

Una Vita, anticipazioni e trama puntate dal 25 al 31 maggio 2020: ansia ad Acacias?

Non mancano momenti di ansia ad Acacias. Nelle anticipazioni Una vita fino alla fine di Maggio assisteremo ad un forte frastuono proveniente dalla casa di Felipe che fa temere a Ramon che sia accaduto qualcosa all’avvocato. Preoccupato si reca a casa dell’ex amico e viene però accolto dall’uomo che, con fare minaccioso, brandisce un coltello. Ramon informa Felipe della sua decisione di lasciare Acacias, ma l’avvocato, ancora ferito dalla morte di Celia e convinto che Ramon abbia avuto un ruolo determinante nell’evolversi dei fatti, lo aggredisce verbalmente e lo picchia.

Le guardie si recano a casa Alday per arrestare Genoveva. La donna, per fare un ennesimo affronto alle sue vicine, inizia a ballare ubriaca sul balcone. Inavvertitamente però una bottiglia le sfugge di mano e finisce per ferire Rosina di striscio ad un braccio. In seguito alla denuncia della moglie di Liberto Genoveva viene arrestata e Samuel non riesce a darsi pace.

Sembra che neppure le minacce di Liberto, che ha promesso di lasciare la moglie se non cambia atteggiamento, servano ad impedire a Rosina di seguire le orme di Susana e diventare ogni giorno più bigotta ed invadente. Subito dopo l‘arresto di Genoveva un misterioso uomo appare ad Acacias cercando proprio la signora Alday.

Anticipazioni e Spoiler Una Vita: cosa prova Lucia per Telmo?

Abbiamo già avuto modo di renderci conto che, in questi lunghi dieci anni di assenza da Acacias, i sentimenti di Telmo nei confronti di Lucia non sono affatto cambiati, ma cosa prova oggi lei per il Martines? L’incontro tra i due, che ha lasciato in Telmo il dubbio che Mateo sia suo figlio, ha invece dato l’impressione che i sentimenti della Alvarado nei confronti di Telmo siano davvero cambiati e che l’ex parroco le sia oggi indifferente. Ma sarà davvero così?

Il Martines sembra essersene convinto, tanto che è pronto a lasciare di nuovo il paese con Ursula, ma poi ci ripensa e decide di non partire. Quando Ursula informa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione di Fabiana e forse se n’è anche andato da Acacias, la Alvarado si finge indifferente ma perfino Eduardo si accorge che la moglie è triste e decide di consolidare il proprio ruolo di marito costringendola ad andare a letto con lui.