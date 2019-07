Si presentano piene di colpi di scena e anche di belle notizie, le anticipazioni settimanali di Una Vita delle puntate che vedremo in onda su Canale e Rete 4 dal 22 al 27 luglio 2019. Blanca finalmente apprenderà che suo figlio è vivo e vegeto. Grazie a Diego, presto la ragazza potrà riabbracciare il piccolo Moises. L’intera faccenda finirà per complicare la posizione di Ursula la quale mediterà la fuga. Intanto, Paquito rischierà di perdere per sempre il suo posto di lavoro.

Anticipazioni Una Vita, trame settimanali fino al 27 luglio

Dopo lo scandalo del bacio con Flora, Paquito rischierà di essere licenziato, infatti la Dicenta arriverà a minacciarlo pesantemente. La pasticcera, nonché sorella del falso Inigo Cervera, cercherà in tutti i modi di scagionare il guardiano del condominio di Acacias. Ma a quanto pare non riuscirà nel suo intento.

Nel frattempo, la bellissima Leonor riuscirà a scovare Manrique, l’uomo che si era mostrato interessato ad acquistare la pasticceria ‘La Deliciosa’. Purtroppo però, quest’ultimo ritirerà la sua offerta!

Una Vita anticipazioni: Si riaccende la speranza per Blanca

Durante la prossima settimana, in Una Vita ne vedremo delle belle. Diego e Riera faranno fronte unito per fermare per sempre la perfida Ursula. L’Alday buono consegnerà a Blanca il ciondolo chiama-angeli scovato all’interno del convento di Santa Maria del Monte. Spiegherà alla sua amata tutti i dettagli, ma, purtroppo, non saprà ancora dove tengono nascosto l’innocente creaturina. Fortunatamente l’oggettino riaccenderà la speranza della giovane Dicenta la quale riacquisterà la ragione. Presto il piano perfido di Ursula crollerà miseramente e la dark lady verrà smascherata.

Intanto, Esteban riceverà una misteriosa lettera da parte del soldato che ha combattuto nelle Filippine, Luis Cecha, di cosa si tratterà? Non resta che gustarci le puntate di questa seguitissima soap opera iberica per scoprire che piega prenderà la vicenda di Silvia e Arturo.