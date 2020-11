Le anticipazioni di Una Vita dal 21 al 27 novembre 2020 ci svelano che non mancheranno momenti di ansia quando tutti gli invitati al rinfresco a casa di Felipe inizieranno a chiedersi dove sia finita Marcia. L’avvocato scoprirà così che la sua amata è sparita e chiederà aiuto a Mauro per scoprire che fine abbia fatto e se la sua sparizione sia stata volontaria o causata da altri.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 21 al 27 novembre 2020

Ramon è convinto che Carmen aspetti un bambino ma esiti a dirglielo: l’uomo attribuisce ad una presunta gravidanza il comportamento della donna che ama, senza comprendere che si tratta invece di tensioni tra la moglie e Lolita. A rendere ancora più difficile la convivenza delle due donne vi è anche la decisione di Lolita, che pretende di imporre a tutta la famiglia di celebrare il rito di purificazione di Cabrahigo.

I Palacios celebrano il rito di purificazione della casa secondo le usanze di Cabrahigo mentre Carmen fa sempre più difficoltà a sopportare le provocazioni di Lolita. Alla fine la moglie di Ramon non ce la fa più e tra le due donne scoppia un litigio. Jacinto accampa scuse puerili per evitare di allenarsi con Arantxa.

Quando Felipe incontra Ursula per strada non può trattenersi dal chiederle che fine abbia fatto Marcia: l’avvocato è convinto che la donna abbia avuto un ruolo nella sua scomparsa e si rivolge a lei con fare minaccioso. Ursula però nega di avere avuto un coinvolgimento nella sparizione di Marcia. Mauro comincia a indagare, ma non trova prove che indichino che la ragazza sia stata rapita, così Felipe inizia a pensare che forse Marcia lo ha davvero abbandonato. Ledesma e Felicia passeggiano nel quartiere a braccetto, sotto gli occhi stupiti di tutti i vicini

Genoveva riprende il progetto per il recupero dei feriti del Marocco ed indice una riunione a cui partecipano Liberto, Ramón e Felipe. Dopo che l’incontro sembra essere andato abbastanza bene i quattro iniziano a definire i particolari del progetto.

Casilda trova in soffitta la medaglietta di Marcia e la mostra a Felipe. Questo riaccende le speranze nell’avvocato.

Spoiler Una Vita: Carmen non è incinta

La scoperta che Carmen non sia in dolce attesa lascia deluso Ramon. Intanto però i rapporti tra lei e Lolita si fanno sempre più tesi, ed anche Fabiana ed Agustina cercano di intervenire per riportare la convivenza tra le due donne alla normalità. Purtroppo anche il loro impegno non sarà premiato e la situazione resterà tesa.

Per sapere se Carmen e Lolita riusciranno a trovare un punto d’incontro e la convivenza diventerà serena dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.