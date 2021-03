Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 9 aprile 2021 ci preannunciano che assisteremo a nuove minacce di Ursula nei confronti di Genoveva, che però stavolta la donna prenderà più seriamente, anche perché la ex domestica le rivelerà di avere informazioni compromettenti.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 2 al 9 aprile 2021

In effetti la governante sembrerà in grado di dimostrare che a condurre Santiago ad Acacias sia stata proprio la dark lady, in combutta con Andrade. Ursula confesserà a Santiago di sapere tutto e gli proporrà un’alleanza per distruggere la sua ex alleata.

Mentre Arantxa e Cesàreo faranno fatica a mantenere segreta la loro unione, ci sarà chi non disdegnerà la compagnia. Maite apparirà ben felice delle attenzioni che riuscirà ad ottenere dalle domestiche. Rosina e Felicia appariranno sempre più infastidite da questo, mentre l’attrazione tra la pittrice e Camino si farà ogni giorno più forte. Per compensarla delle lezioni artistiche Camino proporrà a Maite di posare nuda per lei e l’artista non esiterà ad accettare.

Quando poi la giovane si recherà all’atelier avrà modo di vedere il ritratto che Maite le ha fatto. Camino darà un bacio a Maite e la pittrice in un primo momento reagirà male a quel gesto, ma poi non potrà fare a meno di ammettere che quell’amore è corrisposto. Quando però intuirà che la giovane è pronta a sfidare le convenzioni sociali non esiterà a fare le valigie e sparire nel nulla, senza dare a Camino una spiegazione.

Per potersi vedere senza destare sospetti Arantxa deciderà di dare ai domestici e al guardiano lezioni di zortziko, una danza basca.

Marcia, dopo essere venuta a sapere da Cesàreo che Santiago frequenta bische clandestine, frugherà tra le cose del marito e troverà una busta piena di soldi. Sebbene la donna decida di far finta di nulla Santiago non tarderà ad accorgersi che la moglie ha rovistato tra le sue cose.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: in arrivo un figlio per Felipe?

Al rientro dal ricevimento a palazzo Genoveva confesserà a Felipe di aspettare un figlio. L’avvocato resterà sconcertato dalla notizia e più tardi, parlando con Liberto, confesserà di amare ancora Marcia. L’amico gli consiglierà però di dimenticare la ex e sposare Genoveva per evitare uno scandalo.

Per provare a dimenticare l’ex domestica Felipe la proporrà per un posto di cameriera personale della moglie dell’ambasciatore brasiliano. Per evitare inutili tensioni pregherà Liberto di fingere che sia stata una sua idea.

Intanto Ursula riuscirà a parlare con Andrade in carcere e ad avere informazioni su Santiago, promettendogli in cambio la testa di Felipe. Ma una guardia prezzolata ascolterà quella conversazione e riferirà tutto al suo avvocato, Velasco. Questo è un uomo senza scrupoli che a sua volta provvederà ad avvisare Genoveva del terribile complotto.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui.

Una Vita