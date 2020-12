Le anticipazioni di Una Vita dal 2 al 8 gennaio 2021 annunciano clamorose novità. La scoperta che Mauro è ancora un poliziotto e collabora con Mendez spinge Felipe ad escogitare un piano per salvare Marcia da solo. Ma la sua potrebbe non essere affatto una buona idea.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 2 al 8 gennaio 2021

Felipe si mette alla ricerca del denaro necessario per salvare Marcia e riesce a racimolare la somma occorrente. L’avvocato non ha però messo in conto la pericolosità di un personaggio come Andrade. Quando l’uomo scopre la vera identità dell’Alvarez Hermoso solo un pronto intervento di Mauro con la polizia riesce a salvargli la vita ed a fare arrestare il pericoloso trafficante.

Mentre la notizia dell’irruzione si diffonde Marcia è ricoverata in ospedale in situazioni critiche e l’avvocato non abbandona il suo capezzale confortato da Genoveva. Apprendere dai giornali che la polizia prosegue con le indagini fa sorgere in Ursula una strana apprensione.

Ursula non è la sola a mostrarsi turbata per le vie di Acacias 38: anche Cinta appare abbattuta, sebbene per motivi diversi. A far preoccupare la giovane è il pensiero che Emilio possa nasconderle qualcosa. Il suo stato d’animo preoccupa molto la madre e Bellita decide di parlarne con Felicia. Poco dopo la figlia di Bellita, insieme a Camino, chiede alla madre di poter partecipare ai provini delle Produzioni Carchano. Ma un uomo sospetto non perde d’occhio le due e Emilio teme che si tratti di Ledesma. I suoi timori però non si dimostrano fondati: quando lo affronta a viso aperto scopre che non si tratta del suo ricattatore.

Intanto le foto scattate a Cinta e a Camino riscuotono un discreto successo e Carchano decide di proporre alle due qualche ripresa, anche se il suo atteggiamento sembra nascondere qualcosa.

Successo in vista anche per Susana, che per cercare di mettere fine ad un periodo di depressione decide di seguire il consiglio di Rosina e iscriversi ad un concorso di disegno. La giovane vince il concorso di moda, anche se sembra tutt’altro che felice per quel trionfo.

Spoiler Una Vita: il malessere di Servante

Servante è terrorizzato dall’idea di volare e cerca di sottrarsi al suo dovere in ogni modo. La sua paura è così grande che pur di non affrontare il volo di prova in dirigibile sembra disposto a tutto, anche ad affrontare l’ira di Cesareo e Fabiana, che non nascondono il loro desiderio di vendetta. Servante arriva addirittura a fingere di essersi slogato una caviglia, ma Fabiana e Cesareo, insospettiti dal suo comportamento, finiscono per smascherarlo con uno stratagemma.

Per le vie di Acacias arriva un nuovo personaggio: si tratta di Armando Caballero, un ex diplomatico che conquista i vicini con aneddoti e ricordi.

Per sapere che ruolo avrà dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.