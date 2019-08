Le anticipazioni della soap opera Una Vita della settimana da lunedì 2 a sabato 7 settembre sono interessanti. La furia di Samuel non si placa. Il fratello di Diego commette un’imprudenza e rapisce il piccolo Moises! Arturo prima di essere operato riceve la visita di Susana. Vediamo le anticipazioni di questa settimana.

Anticipazioni Una Vita, puntate dal 2 al 7 settembre

Servante si comporta in un modo molto strano e lo notano Casilda e Lolita le quali non possono fare a meno di chiedersi che cosa stia tramando l’uomo. Diego e Blanca ricevono una strana lettera da parte di Riera e decidono di non farne parola con Samuel poiché hanno scoperto una cosa sconvolgente. Successivamente, l’investigatore chiede un incontro segreto al buon Alday e gli rivela che è stato proprio suo fratello ad organizzare l’assalto alla sua carrozza e a gettarlo dal dirupo.

Durante la cena di addio alla coppia organizzata da Lucia, accade un fatto increscioso. Samuel rapisce il piccolo Moises e manda in agitazione Diego e Blanca! Il bambino, però, non lascia il quartiere in quanto giace gravemente ammalato e viene portato in ospedale.

Anticipazioni Una Vita fino al 7 settembre

Durante la settimana in Una Vita, El Pena e Flora si dichiarano amore. Il giorno seguente l’uomo compare davanti al giudice e viene assolto grazie alla tempestiva testimonianza di Cesareo.

Susana seppellisce l’ascia di guerra e si reca dal colonnello Valverde per leggergli la lettera di sua figlia Elvira. Quest’ultima si trova con il suo amatissimo Simon e rpesto diventeranno genitori. Successivamente vedremo Arturo sottoporsi all’ardua operazione ma il dottore non riesce a rimuovere completamente le cataratte.

Ramon fa un’offerta sostanziosa per acquisire la pasticceria ma Inigo rifiuta e questo finisce per far infuriare Flora. A casa Palacios c’è un’aria tesa tra Lolita e Antonito. Quest’ultimo, infatti, si mostra distante e troppo preso dalla sua invenzione. Successivamente accade che l’ex domestica rompe inavvertitamente il prototipo di Antonito.