Le anticipazioni di Una Vita dal 14 al 20 novembre 2020 ci svelano che assisteremo a momenti di ansia per la sorte di Marcia, che viene aggredita mentre si prepara per raggiungere gli invitati alla festa di fidanzamento.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 14 al 20 novembre 2020

L’aiuto offerto da Genoveva per il rimpatrio dei soldati bloccati in Africa sembra dare gli esiti che la donna aveva sperato, spingendo Felipe a recarsi da lei per offrirle la sua collaborazione. Ma quando lei gli chiede il permesso di poter partecipare alla festa per il suo fidanzamento con Marcia l’avvocato oppone un netto rifiuto.

Poco prima che la festa di fidanzamento di Felipe e Marcia abbia inizio Genoveva si allontana dal paese in compagnia di Ursula. Quest’ultima, mentre sale sull’auto, si scambia però uno sguardo d’intesa con un losco individuo. Proprio questo misterioso personaggio si intrufola poco dopo in casa di Marcia, la aggredisce e la narcotizza mentre lei scende le scale. La donna si è attardata in soffitta, sommersa e tormentata dai tanti ricordi del suo passato da schiava. Quando infine si decide a scendere per raggiungere gli invitati al rinfresco trova ad attenderla questa brutta sorpresa che rischia davvero di trasformare un giorno di festa in qualcosa di tremendo.

La situazione in casa Palacios intanto sembra farsi sempre più difficile: Ramon ed Antonito sono convinti che le rispettive mogli vadano d’amore e d’accordo, mentre invece Lolita si mostra sempre più diffidente nei confronti di Carmen. La situazione diventa insostenibile quando la moglie di Ramon si offre di sostituire la nuora alla bottega e si trova a dover subire le continue critiche di Lolita. Ma neppure questo sembra mettere in allarme Ramon, che si convince invece che lo strano comportamento della moglie sia da attribuire al fatto che la donna è in attesa di un figlio.

Cinta si reca da Felicia, per chiederle scusa per il dolore che ha causato alla sua famiglia. La donna accetta le sue scuse, ma subito dopo fa una misteriosa telefonata a Ledesma. Emilio si prepara a partire per l’Argentina. Josè gli ha infatti trovato un lavoro come cameriere a Buenos Aires. Parlando con Antonito Emilio gli rivela che presto anche Cinta lo raggiungerà la. Ma prima di partire vuole scoprire i motivi che hanno spinto Felicia a contattare Ledesma.

Spoiler Una Vita: il ritorno di Mauro ad Acacias

Gli abitanti di Acacias rimangono molto sorpresi dal ritorno di Mauro San Emeterio, l’ex poliziotto partito anni prima con la moglie Teresa per la Francia. L’uomo viene ospitato a casa dell’amico Felipe al quale racconta che la moglie è morta per una ferita d’arma da fuoco provocata da alcuni ladri che si sono introdotti nella loro casa in Francia.

Difficile dire ancora se il ritorno di Mauro e la comparsa di un losco individuo per le vie di Acacias siano collegate tra loro, tuttavia la coincidenza appare alquanto insolita. Per sapere se i due fatti sono collegati dovremmo però attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.