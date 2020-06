Le anticipazioni di Una Vita dal 14 al 19 giugno 2020 ci svelano che Lucia si trova a dover di nuovo discutere con il marito Eduardo. Dopo che lui l’ha sorpresa in compagnia dell’ex parroco di Acacias infatti tra i due scoppia una lite. La Alvarado non nasconde al marito di aver fatto l’amore con Telmo. Poco dopo Lucia ha un malore che la costringe ad un ricovero in ospedale.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 14 al 19 giugno 2020: lite tra Felipe e Servante

Felipe ha alzato troppo il gomito ed ubriaco, chiede a Servante di poter trascorrere la notte alla taverna, perché ha dimenticato le chiavi di casa. Davanti al rifiuto dell’altro l’ex marito della povera Celia va su tutte le furie. Scoppia una lite tra i due uomini ed in un impeto di rabbia Felipe stacca la maniglia della porta di ingresso alla pensione.

Nel frattempo Lucia viene dimessa dall’ospedale ma è intenzionata a nascondere a tutti la sua grave malattia. Dopo le dimissioni Eduardo impedisce alla moglie di uscire di casa senza di lui.

Anche Felipe è chiuso in casa, sebbene per motivi diversi. Dopo lo scandalo suscitato la notte precedente alla locanda infatti, l’uomo si rifiuta di uscire dalla propria dimora. Ramon è dispiaciuto nel vederlo in quello stato d’animo e vorrebbe poterlo aiutare ancora una volta. Decide così di cercare insieme a Liberto un modo per aiutarlo.

Dopo aver concluso un vantaggioso accordo con Ojeda Tapia, Ariza invita Genoveva, la giovane vedova di Samuel Alday, a fuggire all’estero con lui.

Spoiler Una Vita: la lettera di Hipolito per Cinta

Cinta riceve una lettera alquanto misteriosa da Hipolito Pastrana. Leggendola scopre che l’uomo le chiede un appuntamento. I due dovranno incontrarsi di notte, da soli. Quali motivi avranno spinto Hipolito a chiedere un colloquio con la figlia dei Dominguez?

Per scoprirlo non ci rimane che attendere una settimana, quando le nuove anticipazioni di Una Vita sveleranno il mistero.