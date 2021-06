Le anticipazioni italiane di Una Vita dal 12 al 18 giugno 2021 ci preannunciano che assisteremo al rilascio di Marcia. Il commissario Mendez infatti decide di liberare la donna e Felipe la riaccompagna ad Acacias.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 12 al 18 giugno 2021

Il ritorno di Marcia viene accolto con grande gioia dai domestici, che organizzano una festa per lei. I festeggiamenti hanno un duplice intento: oltre alla gioia per il ritorno della domestica brasiliana sono anche l’occasione per salutare Arantxa, che ha deciso di accettare l’eredità. Quest’ultima propone a Cesareo di partire con lei, ma il guardiano in un primo momento viene preso dal panico e rifiuta. Inaspettatamente però si presenta alla festa e dice ad Arantxa che ha cambiato idea e ha deciso di partire con lei.

Agustina riceve una lettera spedita giorni prima da Ursula, nella quale le racconta che Genoveva non è affatto la brava persona che finge di essere, ma una spietata intrigante. Nella busta c’è anche una polverina, che Agustina scopre essere un veleno che la defunta ha allegato chiedendole di utilizzarlo per avvelenare la dark lady di Acacias. Tra Genoveva e Agustina scoppia una violenta lite, al termine della quale la Salmeron cade a terra. Ovviamente ha una versione tutta sua da raccontare a Felipe sull’accaduto.

Ma Agustina non è la sola a ricevere una lettera di Ursula: sono infatti molte le lettere che giungono, creando scompiglio nel quartiere. Bellita schiaffeggia Felicia, convinta da una missiva che la ristoratrice la disprezzi. Neppure Jacinto viene risparmiato e dopo aver letto la sua lettera toglie il saluto a Servante.

Santiago, con l’aiuto di Cesareo, scampa all’aggressione di un misterioso individuo armato di coltello. Lolita accusa delle fitte e viene portata in ospedale. Rosina, pensando che il marito continui a esserle infedele, vuole separarsi da Liberto.

I Palacios e Camino tentano in ogni modo di sventare il duello tra Ildefonso e Antonito ma senza risultati. L’unico a riuscirci è il marchese di Los Pontones, il nonno di Ildefonso, che convince il nipote a rinunciare.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: un “nudo” che fa scalpore

Maite decide di esporre nella galleria anche il nudo di Camino. Inevitabilmente Felicia nota la somiglianza tra la ragazza raffigurata e sua figlia. La mostra di Maite suscita scalpore e critiche contrastanti. Le opere spregiudicate dell’artista però conquistano il marchese di Los Pontones, che non può fare a meno di restare affascinato dal carattere determinato di Maite.

