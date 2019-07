Le anticipazioni di Una Vita della settimana dall’8 al 12 luglio rivelano clamorosi colpi di scena. Innanzitutto, Blanca sembrerà un’altra persona in quanto si mostrerà pentita di aver tradito Samuel in passato. Ma la figlia di Ursula prenderà un’inaspettata decisione e il suo annuncio lascerà tutti perplessi. Intanto, Diego si renderà conto che forse la sua amata Dicenta aveva ragione e che potrebbe aver partorito un maschio. Riuscirà a ritrovare il bimbo?

Anticipazioni Una Vita, trame dall’8 al 10 luglio

Lunedì 8 luglio: Purtroppo Blanca apparirà sempre di più soggiogata dalla mistica Cristina Novoa. La fanatica religiosa riuscirà persino a spingerla a pentirsi di aver tradito Samuel con Diego. Durante una preghiera pubblica, la figlia di Ursula confesserà il suo tradimento e parlerà addirittura del dolore della perdita di sua figlia.

Martedì 9 luglio: Diego inizierà a pensare che Blanca aveva ragione e che aveva dato alla luce un maschietto e non una femminuccia. Ed ecco che l’Alday buono inizierà a investigare sulla vicenda. Grazie alla contadina che ha ritrovato Blanca si apprenderà che la figlia di Ursula aveva il cordone reciso, dunque, c’era un’altra persona con lei!

Mercoledì 10 luglio: Dopo aver assistito all’inaspettata confessione di Blanca davanti a tutto il quartiere, Ursula si mostrerà compiaciuta. A quanto pare, il piano della perfida dark lady procederà senza intoppi.

Anticipazioni Una Vita, trame 11 – 12 luglio

Giovedì 11 luglio: In questa puntata di Una Vita, gli spettatori resteranno a bocca aperta davanti alle parole di Blanca. Quest’ultima, infatti, annuncerà la sua decisione di farsi suora e di entrare in convento. Cristina Novoa cercherà persino di aiutarla, ma come reagiranno Diego e Ursula?

Venerdì 12 luglio: Diego tornerà dalla contadina che aveva soccorso la sua amata ma purtroppo dovrà fare i conti con un’amara notizia. La donna non c’è più in quanto deceduta. La colpa di questa morte improvvisa sarà di Ursula Dicenta! Quest’ultima prenderà la decisione di sbarazzarsi per sempre di Aurelia. Come andrà a finire l’intricata vicenda?