Dopo il gran finale di “Una nuova vita”, la fiction di successo di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci, il pubblico italiano si domanda ‘ci sarà una seconda stagione?’. Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Una nuova vita 2.

Una Nuova Vita 2 ci sarà?

Con una media di 3 milioni di telespettatori a puntata, Una Nuova Vita con protagonista Anna Valle ha salutato il pubblico di Canale 5. Un grandissimo successo di critica e ascolti per la serie tv diretta da Fabrizio Costa, con la produzione RTI–Banijay Studios Italy, che ha raccontato il coraggio di una protagonista femminile fragile e decisa. Un ruolo che Anna Valle ha interpretato magistralmente facendo breccia nel cuore di milioni di telespettatori. Da segnalare anche il co-protagonista maschile Daniele Pecci e un cast corale che ha saputo attirare l’attenzione del pubblico con una storia avvincente fatta di misteri, amori, e intrighi familiari.

La fiction, nata come una miniserie composta da 4 puntate, si è conclusa sciogliendo definitivamente i tanti dubbi che per settimane hanno appassionato i telespettatori. Al momento non c’è alcuna notizia né tantomeno una conferma ufficiale da parte di Mediaset su una possibile seconda stagione. Il successo della serie però apre a nuove possibilità come ha confermato la stessa protagonista Anna Valle che, ospite a La Ruota della Fortuna, alla domanda ‘ci sarà un seguito?’ ha risposto ‘vediamo’ con tanto di sorriso. Una affermazione che lascia una porta aperta sul futuro di una delle serie più amate dell’anno.

Una nuova vita, come finisce?

Come è finita Una Nuova Vita, la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci? L’ultima puntata della serie ha sancito l’innocenza di Vittoria dopo 8 anni di prigione; la donna è stata accusata ingiustamente della morte del marito Leonardo Moser. Una verità che Vittoria conquista grazie all’aiuto di Asia che, in preda a delle visioni di quando era bambina, ricorda dell’esistenza di una stradina nel bosco che conduce ad una stanza segreta. E’ solo l’inizio di una serie di verità che finalmente renderanno giustizia a Vittoria che potrà anche riappacificarsi con il figlio Matteo.

Pur essendosi auto conclusa, Una nuova vita ha ancora diversi temi da raccontare ed approfondire: dal rapporto nato tra Vittoria e Marco, alle colpe di Floriana e tanto altro. La decisione di una seconda stagione è solo nelle mani di Mediaset. E voi la vorreste una seconda stagione?