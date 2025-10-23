Damiano Gavino e Nicolas Maupas si sono affermati come una delle coppie più iconiche e seguite del panorama delle fiction italiane degli ultimi anni. La loro alchimia nei panni di Manuel e Simone ha saputo raccontare con forza e verità le sfide emotive di una generazione in cerca di comprensione, identità e spazio di espressione. La terza stagione della serie Un Professore, prodotta da Rai Fiction insieme a Banijay Studios Italy, è stata ufficialmente presentata ad “Alice nella Città”, sezione della Festa del Cinema di Roma rivolta ai giovani. In conferenza stampa, attori e produttori hanno ribadito la volontà di proseguire con un linguaggio narrativo empatico e attento, capace di rappresentare tematiche complesse come la crescita, le relazioni sentimentali e la ricerca di sé, con uno sguardo autentico e rispettoso verso il mondo adolescenziale.

Damiano Gavino e Nicolas Maupas, intervista per Un Professore 3

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Damiano Gavino e Nicolas Maupas. I due attori hanno rivelato cosa succederà ai loro personaggi nei nuovi episodi (senza fare troppi spoiler!):

“Per quanto riguarda Manuel ci sarà una grande crescita, si troverà a prendere delle decisioni anche molto inconsuete per un ragazzo della sua età e per questo lo invidio molto perché non ho mai avuto quella lucidità per fare delle scelte così irrazionali che però cambiano la vita”, dice Damiano Gavino.

Nicolas Maupas, parlando di Simone, ha invece svelato: “Simone ha sempre avuto le idee chiare in ambito scolastico e credo che per la prima volta con la maturità si farà qualche domanda in più e si sentirà mancare un po’ la terra sotto i piedi per determinate questioni. Ci sono nuovi ingressi, ci sono tante novità. Anche Dante avrà dei nodi da sciogliere”.

In questa stagione, Simone e Manuel si troveranno a dover affrontare la maturità: “Sul set non abbiamo avvertito la pressione perché ovviamente non avevamo da preparare l’esame vero di maturità”.

Senza accorgersene un piccolo spoiler ce l’hanno regalato. Dopo aver visto il primo episodio capirete il motivo anche se possiamo dirvi che anche Manuel sosterrà l’esame di maturità.