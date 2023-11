Dal 23 novembre torna su Raiuno in prima serata una delle serie più attese dal pubblico di Raiuno. In “Un professore 2” vedremo Dante Balestra affrontare delle sfide importanti, sia nella vita personale che in quella professionale. Nel frattempo, nella serie farà capolino anche un nuovo personaggio, Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo, il popolare Cardiotrap di Mare Fuori. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistato in esclusiva.

Un Professore 2, intervista a Domenico Cuomo

Domenico ci ha rivelato qual è stato l’aspetto del suo personaggio che più l’ha colpito: “Mimmo cerca di allontanarsi dal male e tornerà dal Professore cercando di fare le cose in modo giusto”.

Nel primo episodio della serie, Simone sarà vittima di bullismo e a prendere le sue difese sarà proprio Mimmo. Chiediamo a Domenico Cuomo se nella vita gli sia mai capitato di essere stato bullizzato. L’attore di Mare Fuori rivela: “Mi è successo alle medie. E’ stato molto brutto perché si trattava di una violenza verbale che è durata almeno un anno. Ho capito con il tempo che questi ragazzi stavano combattendo con un male più grande e nella violenza cercavano un sollievo. Penso che l’importante sia concentrarsi sul bullo e non solo sulla vittima. Chi fa del male lo fa per espiare qualcosa che lo corrode da dentro”.

Sul set, Domenico Cuomo ha ritrovato Nicolas Maupas: “Con lui ho un rapporto stupendo che va avanti ormai da tanti anni. Oltre ad essere colleghi siamo amici”.

La popolarità per Domenico è esplosa con la serie Mare Fuori. Un successo improvviso che può far facilmente perdere la testa. Nessun rischio però per l’attore che ha affermato: “Fortunatamente ho una famiglia solida alle spalle. Io resterò un ragazzo di paese per sempre. Non importa dove e con chi sono ma resto con i piedi a terra”.

In merito al suo rapporto con la scuola invece ha svelato: “Sono stato uno studente particolare. Facevo tantissime assenze per lavoro e tornavo a scuola per fare le interrogazioni. Non ho mai fatto una gita e questo mi è mancato”.