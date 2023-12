Vi piacciono i film natalizi, quelle commedie sentimentali tutto zucchero e miele non troppo originali ma carine e spensierate? Se la risposta è sì, approfittate di questo periodo dell’anno perché sul piccolo schermo ce ne sono davvero per tutti i gusti!

Su Tv8 per esempio, potete farne una scorpacciata, sia nel pomeriggio che nella prima e seconda serata. Martedì 5 Dicembre alle 21.30 danno un film davvero carino: Un principe sotto l’albero, una romantic comedy statunitense/canadese del 2021 diretta da Lee Friedlander. Trama già vista in realtà, ma piacevole. Vi diciamo le curiosità più interessanti a riguardo.

Un principe sotto l’albero: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama de Un principe sotto l’albero.

Dee Dee, una ex militare, attualmente lavora in una bella pasticceria del Queen’s. Spetta al suo locale preparare i dolci per il gala di beneficenza che ogni anno a Natale si tiene nel ricco quartiere di Manhattan. Proprio in tale occasione, la giovane donna ha la possibilità di conoscere l’affascinante Colin. Tra i due nasce un feeling immediato, solo che la ragazza pensa che lui sia un pianista, invece è un principe che vive in incognito a New York.

Per quanto riguarda il cast, gli attori e le attrici principali sono Megan Park, Julian Morris, Nicola Correia-Damude, Tony Nappo, Ramona Milano e Leo Choy.

Le curiosità sul film

Un principe sotto l’albero è una tipica commedia sentimentale natalizia del 2021 diretta da Lee Friedlander. Queste sono alcune curiosità sul suo conto: