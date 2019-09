Brutta notizia per i fan di Un posto al sole. La soap girata interamente a Napoli venerdì 13 settembre non va in onda. I telespettatori dovranno aspettare lunedì per godersi una doppia puntata della loro soap preferita.

Un posto al sole, 13 settembre non in onda: il motivo

La soap opera Un posto al sole non andrà in onda venerdì 13 settembre 2019. Su Rai 3, infatti, sarà trasmesso il match Italia-Grecia, valevole per gli Europei di pallavolo maschile. La soap si era fermata anche in occasione di Italia-Russia, partita valevole per gli Europei di pallavolo femminile.

Un posto al sole recupererà lunedì 16 settembre con una doppia puntata. Un regalo ai telespettatori più fedeli, che recupereranno tutti gli episodi persi.

Un posto al sole anticipazioni: cosa succederà a Palazzo Palladini?

I protagonisti della prossima settimana saranno ancora Filippo e Serena. I due stanno attraversando un periodo di crisi e, dopo aver parlato con Giulia, la ragazza prenderà una scelta molto importante. Come reagirà Filippo?

Sarà un periodo negativo anche per Marina, alle prese con i problemi che attanagliano il padre. La vicenda giudiziaria non sta prendendo una buona piega e questo farà cadere nello sconforto la signora Giordano.

Un’altra protagonista della prossima settimana sarà Alex, ormai divenuta uno dei personaggi principali di Un posto al sole. La ragazza è stufa delle sue vicende familiari. Carla, al contrario, non vuole staccarsi da Mia. Anche Vittorio, fidanzato di Alex, dovrà fare i conti con il ritorno del padre Guido, di Marinella e del piccolo Lorenzo. La pace è terminata e la casa torna ad affollarsi. Cosa farà il giovane blogger?

Non mancheranno ovviamente gli altri personaggi della soap opera come Giulia Poggi, Raffaele e Renato. Il portiere di Palazzo Palladini cercherà di mettere in guardia il cognato e gli darà dei consigli che saranno utili per la sua relazione di coppia.