Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole? Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler rivelano che vivremo momenti di forte tensione nella soap partenopea in onda su Rai Tre. Gennaro Gagliotti apparirà ormai fuori controllo, e a farne le spese sarà sua moglie Antonietta.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Gennaro aggredisce Antonietta

L’infatuazione di Gagliotti per Elena rischierà di avere conseguenze serie per la moglie del boss. Antonietta – dopo aver seguito il marito insospettita dalla vicinanza di quest’ultimo con la figlia di Marina – lo affronterà a viso aperto.

La donna pagherà però un caro prezzo per la sua intraprendenza, visto che Gennaro – deciderà di rispondere alle sue accuse aggredendola. L’uomo sarà particolarmente teso a causa del dietrofront di Elena, e non riuscirà a digerire anche l’affronto della moglie.

L’alter ego di Gennaro ferito nelle prossime puntate Upas

La storyline prenderà il via nel momento in cui le avances di Gagliotti nei confronti di Elena si faranno più pressanti. La figlia di Marina – seppur con molto tatto – lo respingerà. Per un uomo abituato ad avere tutto ciò che vuole, e a trattare le donne come oggetti, il rifiuto di Elena sarà un colpo durissimo.

A peggiorare la situazione ci sarà anche la moglie Antonietta, che sarà ormai stanza di subire i continui soprusi dell’uomo e lo affronterà, rivelandogli di averlo visto a una cena con Elena, in atteggiamenti tutt’altro che professionali. A quel punto Gennaro sentirà di aver perso, in pochi giorni, il “rispetto” di due donne. Elena prima e Antonietta poi dimostreranno di non temerlo più, e la sua reazione sarà drammatica: Gagliotti si scaglierà sulla moglie con una furia cieca e incontrollata. Al momento non è chiaro quali saranno le conseguenze di questa aggressione, ma gli spoiler rivelano che qualcuno assisterà al fatto.

Upas affronta il tema della violenza sulle donne

Non è la prima volta che la serie tv partenopea si trova ad affrontare temi di attualità, e quello della violenza sulle donne è tanto drammatico e doloroso quanto attuale. Le anticipazioni rivelano che – anche stavolta – gli autori riusciranno a portare sul set tematiche delicate capaci di offrire spunti di riflessione a tutti su una piaga che affligge (ormai sempre più spesso) la nostra società.

La violenza psicologica che Gennaro ha esercitato per anni su Antonietta sfocia in violenza fisica, quale sarà l’epilogo di questa vicenda? La mancanza di informazioni sul destino della donna non ci permette di stabilire se gli autori avranno deciso di portare sugli schermi il finale più tragico di questa vicenda, il femminicidio, oppure se daranno ad Antonietta la possibilità di fuggire e salvarsi dalla furia incontrollata del compagno, ma sappiamo con certezza che questo episodio ci regalerà uno spunto estremamente importante su cui riflettere: l’amore, quello vero, non dovrebbe mai trasformarsi in violenza!