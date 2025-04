Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 28 aprile al 2 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori la crisi tra Claudia e Guido, che sembrerà ampliarsi sempre di più.

Upas, anticipazioni al 2 maggio 2025: Guido nostalgico di Mariella

Sarà un piccolo contrattempo a evidenziare ancora di più il diverso approccio della vita di Guido e Claudia. La coppia – già in crisi – subirà un ulteriore contraccolpo nel momento in cui la donna si accorgerà che lui starà arrancando dietro di lei. A quel punto Claudia nutrirà seri dubbi sul coinvolgimento effettivo di Del Bue nella loro storia d’amore.

Lui da parte sua reagirà a questa crisi pensando sempre più spesso a Mariella. L’uomo avvertirà un senso di nostalgia verso la ex, anche se la bugia bianca che Sasà ha usato per soddisfare la curiosità di Bice sulla notte trascorsa con Mimmo, rischierà di allontanarlo sempre di più da lei.

L’ostinazione di Michele nelle prossime puntate Upas

L’ostinazione con la quale Michele continuerà a rifiutarsi di fare fisioterapia finirà per destare grande preoccupazione sia in Rossella che in Silvia. Madre e figlia non riusciranno a spiegarsi i motivi del suo rifiuto.

Le cose potrebbero però cambiare con l’arrivo di Marisa a Napoli. La zia di Rossella giungerà nel capoluogo partenopeo decisa a scuotere il giornalista dal suo torpore emotivo, e gli farà una proposta spiazzante che lo costringerà ad affrontare un profondo conflitto interiore.

Saviani si convincerà a seguire un programma di fisioterapia?

Un Posto al Sole: il ritorno di Niko e Manuela

Finita la vacanza torinese, la nuova coppia composta da Niko e Manuela si appresta a fare il suo rientro a Napoli. Nel capoluogo partenopeo i due ragazzi saranno accolti con emozione.

Ma non tutti sembreranno felici di questa nuova love story e qualcuno a Palazzo Palladini si divertirà a tenerli sulle spine.

Un Posto al Sole spoiler al 2 maggio

Il giovane Poggi – dopo aver condiviso con gli amici la sua gioia per la storia con Manuela – dovrà fare i conti con un nuovo problema. I risultati scolastici di Jimmy saranno infatti migliorati notevolmente, al punto da spingere Camillo a chiedersi cosa possa esserci sotto.

Se il ragazzino – con la complicità di Matteo – sarà riuscito a ingannare Viola, non riuscirà a fare lo stesso con Camillo. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare il suo rendimento scolastico, unita alla complicità di Matteo, rischieranno di minare l’amicizia tra Jimmy e Camillo.

Trame Upas: Gennaro si sfoga con la moglie

L’ingresso al Circolo di Gennaro segnerà una nuova fase della sua alleanza con Ferri. Tuttavia – mentre non tutti saranno contenti della presenza di Gagliotti all’evento di beneficienza – questa alleanza porterà allo stesso Gennaro molte sorprese.

Ben presto infatti si renderà conto che Roberto potrebbe averlo ingannato, facendolo entrare in società prima che da oltreoceano arrivassero notizie negative sulla vicenda Burnet.

Frustrato da questa situazione Gagliotti sfogherà la sua rabbia contro la moglie, mentre Marina e Roberto dovranno fare i conti con una situazione complicata ai Cantieri, e si renderanno conto che il loro nuovo socio sarà una persona tutt’altro che facile da gestire.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Michele farà un vero e proprio “viaggio nel passato” grazie ad alcune foto e agli appunti del padre che si ritroverà tra le mani. I ricordi che riaccenderanno nella sua mente gli faranno capire che somiglia tantissimo al genitore.

Aiutata da Marina e Viola, Elena riuscirà a scardinare le ultime resistenze di Alice riguardo alla sua partenza. Quando ormai tutto sembrerà risolto però, la ragazza si troverà a fronteggiare Cristiano, un individuo che si rivelerà molto pericoloso.

Mariella sarà costretta ad affrontare l’invadenza di Bice.

Giulia troverà la lettera scritta da Luca e cercherà di capire i motivi che possono averlo spinto a scriverla. L’ex primario le confesserà le sue vere intenzioni?