Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che Marina sarà costretta ad arginare le pressioni di Mori, mentre lui sarà al centro delle indagini di Damiano e della PM Cimmino. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 26 al 30 ottobre.

Anticipazioni settimanali Upas al 30 ottobre

Stanca delle incessanti pressioni economiche di Mori, Marina sceglie di affrontarlo per mettere fine al ricatto. Ma tra loro la tensione esplode in fretta, e la vicenda prende un risvolto del tutto inatteso.

Filippo riesce a tirare su il morale della moglie, ricordandole che può contare su di lui e sulle figlie, la sua famiglia. Nel frattempo, Serena sembra finalmente capire di dover cambiare il suo atteggiamento verso la madre e le sorelle.

Un posto al sole, trame dal 26 al 30 ottobre

Nel tentativo di fermare Stefano, Marina sarà costretta a compiere un gesto estremo, dettato dall’emergenza. L’arrivo di Greta, però, cambierà all’improvviso il corso degli eventi. Nel frattempo, Micaela riceverà un’offerta di lavoro completamente inattesa, destinata a provocare una rottura definitiva con Manuela.

Marina continua a nascondere il proprio coinvolgimento nella vicenda, mentre la PM Cimmino – responsabile delle indagini – pare indirizzare i sospetti nella direzione sbagliata, ricostruendo i fatti basandosi sugli elementi forniti da Damiano. Nel frattempo, Scala, senza curarsi delle possibili obiezioni di Roberto, vuole dare grande risalto in radio al caso Mori e alla passata relazione tra lui e Greta. Intanto, con grande disappunto di Mariella, che si sente esclusa, Rosa scopre di condividere con Guido una passione inattesa.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Damiano e la PM Cimmino continuano le indagini su Mori, mentre Scala appare determinato a rendere pubblica l’intera vicenda, senza risparmiare nessuno. Roberto, però, mantiene la sua fiducia in Greta. Dopo il loro confronto, Rossella e Nunzio faticano a ritrovare l’intesa. Nel frattempo, per Gianluca si avvicina il momento delle dimissioni. Mariella, invece, diventa sempre più gelosa del legame complice che si sta formando tra Guido e Rosa.

Le indagini sull’aggressione proseguono e i sospetti si focalizzano sempre più su Greta. Marina, intanto, è oppressa da un profondo senso di colpa. Al ritorno dalla Sicilia, Renato porta una notizia destinata a provocare conseguenze negative per Silvia e Michele. Nel frattempo, un infortunio muscolare darà a Nunzio e Rossella un’inaspettata occasione per chiarire le loro incomprensioni e prendere decisioni importanti sul loro futuro.