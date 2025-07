Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 21 al 25 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Michele che, sempre più determinato a trovare Assane, deciderà di seguire le indicazione dategli in sogno da Agata. Intanto la situazione ai Cantieri precipita e Roberto e Marina osservano impotenti le decisioni di Gagliotti. Viola si offrirà di accompagnare Eugenio a Milano per l’intervento, suscitando le perplessità di Ornella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e il sogno di Agata

Saviani ripensa sempre più spesso allo strano messaggio “rivelatore” che Agata gli ha dato in sogno, e si convince che quelle indicazioni possano finalmente portarlo al luogo dove è stato sepolto Assane. Per questo motivo il giornalista studia un modo per orientare le indagini della polizia in quella direzione, arrivando lui stesso a compiere un gesto molto pericoloso pur di riuscire a verificare se quanto rivelatogli da Agata in sogno corrisponda davvero alla realtà.

Il suo piano sembra funzionare e – grazie anche al coinvolgimento di Damiano – le ricerche del corpo di Assane prendono ufficialmente il via sulla base delle indicazioni da lui fornite.

Intanto Silvia e Rossella appaiono preoccupate per Michele: l’ostinazione a seguire la pista fornitagli in sogno da Agata, porta Saviani sempre più distante dalla realtà.

Trame Un Posto al Sole: Gagliotti fuori controllo

La situazione ai Cantieri Flegrei si fa bollente. I coniugi Ferri non possono che osservare – con crescente preoccupazione – le decisioni di Gagliotti. Il nuovo amministratore delegato fa scelte affrettate, che minano l’equilibrio dell’azienda mettendo a dura prova la pazienza di Roberto e Marina.

Mentre il clima ai Cantieri si fa sempre più teso, i due si vedono costretti a intervenire per tentare di limitare i danni, prima che sia troppo tardi. I loro interventi tuttavia sembrano non produrre alcun effetto: Gennaro sembra determinato ad andare avanti per la sua strada, senza ascoltare nessuno.

Gagliotti continua a mescolare lavoro e piacere, scatenando anche l’ira della moglie Antonietta.

Viola perplessa nei prossimi episodi Upas

Contemporaneamente alle vicende di Michele e Gagliotti, un’altra linea narrativa si svilupperà nel corso dei prossimi episodi Upas. La vicenda di Viola ed Eugenio prende una piega inaspettata.

La figlia di Ornella si trova a fare i conti con la freddezza di Damiano. Il comportamento del compagno – sempre più distaccato e difficile da comprendere – finisce per creare forti tensioni nel loro rapporto. A peggiorare la situazione è arrivata la notizia della malattia di Eugenio. L’ex marito di Bruni deve trasferirsi a Milano per un intervento al cuore, e lei si offre di accompagnarlo. Ma quando gli confida le sue intenzioni, lui reagisce in modo inaspettato.

La freddezza dimostrata da Eugenio, fa di nuovo vacillare le sue certezze, e mentre Viola si chiede se sia davvero il momento migliore per tornare a vivere (seppur temporaneamente) sotto lo stesso tetto, Ornella indaga per scoprire i reali sentimenti della figlia per Eugenio. L’interessamento della donna, finisce per fare in furiare ancora di più Viola, che non accetta interferenze nella sua vita.

Spoiler Upas: Giulia fa una proposta a Rosa

Luca si trova ad affrontare una nuova emergenza improvvisa, e lo fa con grande abilità. Questo però non basta a rassicurare Giulia, che consapevole del fatto che la malattia sta peggiorando prende una importante decisione.

L’assistente sociale non intende lasciare solo il compagno, e per questo motivo decide di fare una importante proposta a Rosa. Quest’ultima chiede del tempo per pensarci, mostrandosi estremamente turbata dalla richiesta di Giulia.

Al momento gli spoiler non rivelano quale sia la proposta, ma appare plausibile che possa trattarsi di un’offerta di lavoro come badante di De Santis. La perplessità della Picariello potrebbe essere data dal timore di non sapersi dimostrare all’altezza del compito, e di deludere la donna che per lei ha già fatto molto in passato, non riuscendo a prendersi cura dell’ex primario nel modo migliore.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Preoccupata perché Lollo ha ripreso a bagnare il letto, Mariella propone a Guido di trascorrere qualche notte a casa loro. I due – uniti dalla volontà di aiutare il bambino a superare il suo problema notturno – si trovano uniti da una grande intesa.

Intanto Renato prende confidenza con l’Intelligenza Artificiale usata da Jimmy e Niko, e finisce per appassionarsi agli aiuti offerti dall’assistenza virtuale, tanto che decide di ordinare un software per sfruttare le potenzialità dell’IA.