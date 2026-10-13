Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che le tensioni tra Manuela e Monica porteranno quest’ultima a decidere di affrontare direttamente Maurizio in ospedale: una scelta rsciosa viste le condizioni di salute precarie dell’uomo? Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 19 al 23 ottobre.

Anticipazioni settimanali Upas al 23 ottobre

Manuela deve trovare in sé la forza e il coraggio di affrontare il padre, e decidere se è pronta a sentire la sua versione di ciò che accadde molti anni fa tra lui e sua madre. Per alleggerire le tensioni con Manuela, Monica decide intanto di affrontare direttamente Maurizio, e si reca in ospedale per parlargli. La decisione potrebbe avere conseguenze drammatiche, viste anche le condizioni di salute precarie dell’uomo.

Intanto Diego deve fare i conti con una scoperta del tutto inaspettata, che lo porta a un confronto delicato con Ida che potrebbe riservare sorprese.

Marina rientra da Londra, e trova ad attenderla una situazione complicata: costretta ad affrontare la gelosia nei confronti di Greta, deve fronteggiare anche le pressioni di Stefano Mori, intenzionato a ottenere una cifra molto alta in cambio del suo silenzio.

Per Marika e Clara arriva il momento di presentare ufficialmente a un referente del microcredito di libertà il progetto “Borse di vita”. Anche per Guido è giunta l’ora di un incontro a lungo atteso: quello con gli attori di Saudade do Sol. Il meeting però, prende una piega inaspettata e si rivela ben diverso da come lui l’aveva immaginato.

Un posto al sole, trame dal 19 al 23 ottobre

Al ritorno dalle vacanze di Micaela e Samuel, Manuela – ancora assillata dai dubbi su Maurizio – deve prendere una decisione che segnerà il suo futuro.

Intanto – ancora scosso e deluso dopo il duro confronto con Ida – Diego deve fare i conti con la consapevolezza che il loro rapporto potrebbe essere ormai irrimediabilmente compromesso.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

L’iniziativa di Monica spinge Manuela a riflettere a fondo e a decidere da che parte schierarsi nella delicata situazione che riguarda sua madre e Maurizio. Diego, invece, deve affrontare la fine della storia con Ida e il dolore che questa rottura comporta.

Nel frattempo, Saudade do Sol si appresta a celebrare a Napoli un anniversario importante: trent’anni dalla trasmissione del primo episodio. Guido è impaziente di partecipare ai festeggiamenti, ma riuscirà davvero a vedere il suo sogno avverarsi?