Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 19 al 23 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori troveremo, ancora una volta, il personaggio di Gennaro Gagliotti. L’uomo non è intenzionato a rinnovare il suo investimento pubblicitario alla radio, e questo finisce per preoccupare molto Elena. La situazione prende poi una piega del tutto inaspettata. Curiosi di sapere cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Upas, anticipazioni al 23 maggio 2025: Elena nei guai

Mentre Giulia è alle prese con una forte tensione, dovuta sia alla partenza improvvisa di Luca De Santis che alle rivelazioni di Alberto sulle reali condizioni di salute dell’ex primario, Elena deve affrontare un compito arduo. La donna è impegnata a rilanciare e rafforzare il palinsesto di Radio Golfo 99, ma un nuovo ostacolo sembra mettersi sul suo cammino: Gagliotti minaccia di non rinnovare il suo investimento pubblicitario.

La somma cospicua dell’uomo rappresenta una importante voce di bilancio per la radio, ed Elena è davvero preoccupata. Riuscirà a risolvere la situazione?

Una mossa pericolosa di Elena nelle prossime puntate Upas

Marina cerca di spronare Roberto, spingendolo ad affrontare Giordano per convincerlo a mantenere fede all’impegno preso e non ritirare il suo sostegno economico alla radio, mentre sua figlia Elena appare sempre più lusingata dalle attenzioni dell’uomo.

Gennaro ed Elena si avvicinano sempre di più, e questo non può che far preoccupare i parenti della ragazza, che invano cercano di metterla in guardia.

Un Posto al Sole anticipazioni

Luca viene ospitato dal figlio di Palladini, Gianluca, e parlando con lui gli confida i reali motivi che lo hanno spinto ad allontanarsi da Napoli e da Giulia. Quest’ultima intanto è sempre più preoccupata per la sparizione improvvisa dell’uomo.

Manuela si presenta a un provino per prendere il posto della gemella Micaela nel programma condotto da Michele. Saviani scopre che Assane è scomparso. La sua famiglia ne ha denunciato la scomparsa, e il giornalista teme che dietro a tutto questo vi sia, ancora una volta, lo zampino di Gennaro Gagliotti.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Niko cerca di rasserenare la madre, ma il suo tentativo maldestro finisce per peggiorare ulteriormente il loro rapporto.

Nel frattempo crescono le tensioni tra Damiano e Grillo e Renda – ormai stanco di sopportare i soprusi dell’altro – prende una decisione clamorosa: Damiano fa domanda per il concorso di vice ispettore di polizia. Una volta presa la decisione deve però comunicarla a Viola: come prenderà la notizia la sua compagna?

Mentre al Vulcano fervono i preparativi per le serate danzanti organizzate da Gabriela, Samuel deve fare i conti con una punta di gelosia. Mariella intanto è felice di partecipare alla serata con Guido, anche se presto si trova a dover fare i conti con una verità che smorza il suo entusiasmo.

Jimmy – nonostante sia in castigo – decide di ignorare il divieto del padre e, sollecitato anche dal suo amico Matteo, si appresta a incontrare il suo rapper preferito. Il ragazzino si allontana da casa, e la sua fuga viene scoperta da Manuela. La Cirillo lo trova e a quel punto è davanti a un bivio: tradire la fiducia del nipote e raccontare tutto a Niko oppure coprire il ragazzino?