Nelle prossime puntate Un Posto al Sole assisteremo a una sconvolgente scoperta. Il dottor Correale riferirà i suoi sospetti sulla misteriosa febbre del piccolo Tommy a Roberto, e si scoprirà così che il bambino è stato avvelenato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Tommaso è stato avvelenato da Lara

Le anticipazioni delle prossime puntate Un Posto al Sole rivelano che la situazione di Lara potrebbe essere destinata a peggiorare. Il dottor Correale – che aveva seguito il piccolo Tommy – comincerà a sospettare che la misteriosa febbre del bambino possa essere stata causata dall’ingestione di sostanze e non da cause naturali.

Il medico esporrà i suoi dubbi a Roberto, che non tarderà a rendersi conto di trovarsi di fronte a una donna capace di nuocere anche un bambino pur di raggiungere i suoi scopi. Ferri non avrebbe mai potuto sospettare che Lara potesse arrivare a compiere un gesto simile nei confronti di un bambino indifeso, ma i fatti sembrano confermare la malvagità della donna.

Un Posto al Sole news, Lara sarà scarcerata?

La Martinelli – detenuta in carcere per il tentato omicidio di Marina e Ida – potrebbe anche riuscire a ottenere una condanna per omissione di soccorso. Una pena tutto sommato lieve, che potrebbe riportarla presto in libertà.

La scarcerazione di Lara potrebbe essere “agevolata” da Roberto che – preoccupato all’idea di perdere Tommy – accetterà tutte le condizione della sua ex. In quanto madre legale del piccolo la donna potrebbe avanzare anche nuove richieste in cambio del suo silenzio.

Quando però tutto sembrerà ormai scritto, e la scarcerazione della Martinelli apparirà come una cosa ormai decisa, un evento del tutto inaspettato potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Spoiler Upas, la situazione di Lara si aggrava nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Nei prossimi episodi Un Posto al Sole assisteremo al ritorno del dottor Nicola Correale. Il pediatra – che aveva seguito Tommaso quando il piccolo era stato colpito da una misteriosa febbre – avrà in mano nuovi elementi che lo porteranno a sospettare che il bambino sia stato avvelenato da Lara.

Il medico contatterà Ferri e gli riferirà i suoi dubbi. Roberto – scosso da quanto appreso – cercherà un confronto con la ex, e scoprirà che i dubbi di Correale erano fondati. Cosa deciderà di fare l’imprenditore? Sceglierà di denunciare Lara o preferirà tacere per non rischiare di perdere Tommy?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.