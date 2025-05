Un’amara sorpresa attende i tantissimi fans di Un Posto al Sole che stasera, come di consueto, si collegheranno a RaiTre per seguire le vicende dei loro beniamini. La soap targata Rai stasera non andrà in onda. Ecco i motivi, cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV.

Un Posto al Sole non in onda oggi, giovedì 1° maggio

La serie di Rai Tre, dopo aver “superato” indenne le precedenti festività, si fermerà stasera, giovedì 1° maggio.

Nel giorno della Festa del Lavoro i telespettatori che si collegheranno sulla terza rete Rai non potranno seguire le vicende della dei loro beniamini. Perché? La famosa soap partenopea si fermerà per lasciare spazio al Concertone del Primo Maggio, che quest’anno sarà condotto da Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

Come accaduto anche negli anni passati, sarà quindi la nota kermesse musicale ad occupare lo slot orario solitamente occupato da Upas. Il Concertone prenderà il via alle 15 e ci terrà compagnia fino alle 19 circa. Dopo una pausa per lasciare spazio al Tg3, proseguirà di nuovo dalle 20 alle 24.

Un Posto al Sole, quando tornerà in TV?

Sarà quindi un giorno di festa senza Un Posto al Sole, anche se i tantissimi fans Upas non dovranno preoccuparsi in quanto la loro serie tv preferita tornerà regolarmente nei nostri teleschermi domani, venerdì 2 maggio.

Un Posto al Sole, maxi puntata del 2 maggio su Rai Tre

La serie tv ci ha ormai abituato a “recuperare” gli episodi saltati, e l’appuntamento previsto per domani prevederà ben due puntate. Il maxi appuntamento con Upas prenderà il via alle 20:50 e ci terrà compagnia fino alle 21:55 circa.

Cosa accadrà? Nei due episodi in onda domani assisteremo all’ingresso di Gennaro al Circolo, che segnerà una nuova fase dell’alleanza tra lui e Ferri. Non tutti però gradiranno la presenza di Gagliotti all’evento di beneficenza. Nel frattempo Marisa – arrivata a Napoli – sarà decisa a scuotere Michele dal suo torpore emotivo e gli farà una proposta spiazzante che provocherà nel giornalista un profondo conflitto interiore. Luca invece, all’insaputa di Giulia, scriverà in una lettera le sue ultime volontà.