Un Posto al Sole, la soap italiana di successo in onda su RaiTre promette un’estate calda. Se da un lato le colonnine di mercurio salgono vorticosamente in questi giorni, dall’altro sale anche l’adrenalina per le vicende che si svolgono a Palazzo Palladini e che promettono mesi davvero bollenti. Alle trame del bambino di Lara e gli intrighi legati alla malavita si aggiungeranno altre sorprese “ad alto rischio” e, secondo quanto anticipato da Upas, le prossime puntate si riveleranno davvero mozzafiato.

Un Posto al Sole, modifica alla programmazione per i prossimi due giovedì

Le prossime settimane vedranno una programmazione di Upas, con la soap partenopea che mancherà all’appuntamento con i suoi fans per due giovedì consecutivi. Lo stop è previsto per il 9 e il 16 giugno, giornate nelle quali Rai 3 manderà in onda importanti eventi sportivi legati all’atletica leggera. Giovedì 9 giugno sarà il Golden Gala Pietro Mennea a occupare la consueta fascia serale solitamente riservata alla soap partenopea, mentre giovedì 16 giugno andrà in scena Atletica Leggera: Bislett Games, il sesto meeting dell’edizione 2022 della Diamond League.

I fans della fiction partenopea ambientata a Palazzo Palladini dovranno quindi rinunciare a due episodi in pochi giorni? Niente affatto! Il recupero delle due puntate “perse” ci sarà martedì 14 e venerdì 17 giugno, quando la soap inizierà alle 20,25 anziché alle 20,45.

Un posto al sole anticipazioni: una puntata da non perdere

Nel frattempo vi consigliamo uno degli appuntamenti da non perdere, ovvero quello previsto per il prossimo venerdì 10 giugno. In questo episodio vedremo Raffaele che finalmente deciderà di vuotare il sacco sulle minacce che sta ricevendo. Il portiere di Palazzo Palladini, in preda all’ansia e alla paura dopo essere stato vittima di un’aggressione, non sceglierà di condividere il suo segreto con la famiglia, ma ne parlerà con Elvira. Lei, seppur non volendo, gli darà un consiglio che potrebbe rivelarsi sbagliato.