Ormai sono mesi che non vediamo Franco (interpretato dall’attore Peppe Zarbo) nelle puntate di ‘Un Posto al Sole‘. Uno dei personaggi più duraturi della serie, che ha intrattenuto i telespettatori con la sua storia d’amore con Angela, sembra ora dire addio per sempre alla soap. Vediamo cosa ha scritto sul suo profilo instagram.

Un Posto al Sole, Peppe Zarbo e il post in cui saluta il personaggio di Franco

Peppe Zarbo, nato ad Agrigento nel 1965, ha recitato a teatro e in diversi corti. Dal 1998 entra a far parte della soap ‘Un Posto al Sole’ in onda su Rai 3 dove interpreta il ruolo del tenebroso Franco Boschi. Negli ultimi mesi, dopo diversi alti e bassi dovuti a problemi economici e alla perdita del lavoro, Franco e Angela hanno deciso di lasciare palazzo Palladini e iniziare una nuova avventura in Sicilia. Durante l’estate, Renato è andato a trovare la coppia che però ha deciso di rimanere sull’isola. I fan si sono chiesti se questo allontanamento degli attori più amati di ‘Un Posto al Sole’ fosse momentaneo o no. Ora è arrivato il post sul profilo instagram di Peppe Zarbo che sa di addio definitivo:

“Il 21 Ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di “Un posto al sole”. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Freemantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio. Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!“.

Il saluto della collega della soap

Sotto al post di Giuseppe Zarbo sono apparsi i commenti dei suoi colleghi e dei fan dispiaciuti del suo addio. In primis quello di Claudia Ruffo che interpreta Angela in ‘Un Posto al Sole’: “Quanti ricordi e come aver vissuto 2 vite nella stessa vita“.