Il lungo ponte del 1° maggio vedrà uno stop “prolungato” anche per la celebre soap italiana ambientata a Napoli. Dopo la consueta pausa del weekend infatti, Un Posto al Sole salta l’appuntamento di lunedì primo maggio. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole cancellato lunedì 1° maggio

Sarà indubbiamente un lunedì inconsueto per i tantissimi fans della soap partenopea, che dovranno rinunciare all’appuntamento serale su RaiTre. Un Posto al Sole si prenderà una piccola pausa, che consentirà al terzo canale Rai di collegarsi con il Concerto del Primo Maggio, trasmesso in due tranche: alle ore 15.20 e alle ore 20.00.

I fans di Upas dovranno così rinunciare – per una sera – alle vicende di Palazzo Palladini che in questo periodo fanno stare con il fiato sospeso molti telespettatori. La crisi tra Alberto e Clara, ma anche quella che ha colpito Marina e Roberto – costretti a fare i conti con la presenza “ingombrante” di Lara e con i problemi di salute del piccolo Tommaso – non ci faranno compagnia con il consueto appuntamento serale su Rai3. Ma i fans Upas non dovranno preoccuparsi, poiché l’appuntamento “mancato” verrà ben presto recuperato.

Un Posto al Sole, quando torna?

Come anticipato si tratterà di uno “stop” temporaneo. La soap che ogni sera tiene incollati davanti al teleschermo migliaia di spettatori tornerà infatti regolarmente in onda martedì 2 maggio, alle ore 20.50 su RaiTre.

I colpi di scena non mancheranno, e nella puntata del 2 maggio vedremo Roberto sempre più preoccupato per le condizioni di salute di Tommaso, e Marina convinta che si tratti solo di uno stratagemma di Lara per avere l’attenzione del suo ex. Anche l’amicizia tra Ornella e Giulia subirà un duro colpo, quando la dottoressa scoprirà che l’amica era al corrente del fatto che Luca De Santis sarebbe diventato primario al suo posto e le ha taciuto questo “particolare”.

Guido si troverà in grande difficoltà a causa della crociera organizzata dalla moglie e minaccerà Massaro di rivelare la verità.

Un Posto al Sole, doppia puntata venerdì 5 maggio 2023

Il “recupero” dell’episodio annullato avverrà venerdì 5 maggio. In quell’occasione Upas ha riservato ampio spazio per una doppia puntata di Un Posto al Sole, che ci accompagnerà dalle 20.50 alle 21.45.

Il doppio appuntamento sarà incentrato sulle tensioni tra Franco e Angela, che non accenneranno a diminuire, trasformando ogni argomento in motivo di discussione, ma anche sulle preoccupazioni di Marina, che vedrà il suo matrimonio andare in frantumi e sembrerà non trovare un modo efficace per “neutralizzare” le continue interferenze di Lara. Clara – che ormai avrà lasciato Alberto – sembrerà decisa a riprendere in mano la sua vita.

Per rimanere aggiornati sulle news dello spettacolo e selle vostre soap preferite continuate a seguirci sui canali social.