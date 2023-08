La soap partenopea “salta” l’appuntamento del 15 agosto 2023. Un Posto al Sole stasera non andrà in onda. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Un Posto al Sole, i motivi dello stop del 15 agosto

Amara sorpresa per i tantissimi fans della soap partenopea che ogni sera si collegano a Rai Tre per seguire le vicende di Palazzo Palladini. La soap Made in Italy ambientata a Napoli stasera non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo.

A partire dalle ore 20.00 sarà in onda la diretta della partita Italia – Romania del Campionato Europeo di pallavolo femminile CEV. Le atlete della nazionale italiana femminile apriranno il torneo nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona affrontando le avversarie rumene, per cercare di portare a casa punti preziosi necessari per accedere poi agli ottavi di finale.

La diretta si concluderà alle 22.00 e sarà seguita dal film commedia “FF.SS. . – Cioè: …che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?“, la pellicola italiana del 1983 diretta da Renzo Arbore, con Roberto Benigni, Luciano De Crescenzo e Pietra Montecorvino.

Un Posto al Sole, quando torna in TV?

I telespettatori appassionati alle vicende di Palazzo Palladini possono stare tranquilli: la soap partenopea tornerà sui teleschermi domani, mercoledì 16 agosto per riprendere quel “tuffo nel passato” già iniziato con la puntata di ieri. Come già anticipato infatti le due settimane centrali di agosto ci faranno ripercorrere alcune delle vicende più significative di quest’ultima stagione.

I fans di Un Posto al Sole che domani, mercoledì 16 agosto – a partire dalle 20.50 – si collegheranno alle reti Upas potranno ripercorrere attraverso Raffaele le varie fasi del processo contro Lello Valsano. Dopo aver rivissuto i drammatici momenti che hanno portato alla morte di Susanna infatti, il libro dei ricordi prosegue con le inevitabili conseguenze che il gesto di Lello Valsano ha prodotto in tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Per rimanere aggiornati sulle vicende che ci attendono nei prossimi mesi e conoscere in anteprima le anticipazioni e le indiscrezioni della soap italiana continuate a seguirci.