A pochi giorni dalla ripresa della programmazione “normale” la soap partenopea si ferma. I telespettatori che stasera – giovedì 31 agosto – si collegheranno su Rai Tre per seguire le avventure dei condomini di Palazzo Palladini non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Un posto al Sole oggi non andrà in onda, ecco i motivi del cambio palinsesto Upas.

Un Posto al Sole, stop del 31 agosto, i motivi

La soap partenopea stasera si prenderà una pausa, per lasciare spazio a un evento sportivo. A partire dalle 20.10 sarà in onda Diamond League: Zurigo Atletica. La 13ma tappa del circuito che riunisce i più importanti meeting del mondo vedrà impegnati molti dei campioni iridati sono già pronti a dare spettacolo sulla leggendaria pista della città svizzera. Ritroveremo gli atleti che solo pochi giorni fa si sono sfidati ai Campionati mondiali di Budapest terminati domenica scorsa.

La diretta si concluderà alle 22.00 e sarà seguita dal documentario Materia Viva.

Un Posto al Sole, quando torna in TV?

I fans Un Posto al Sole possono stare tranquilli: la soap partenopea tornerà sui teleschermi domani, venerdì 1 settembre con un maxi appuntamento. I protagonisti di Palazzo Palladini ci faranno compagnia con una doppia puntata che promette di tenerci con il fiato sospeso.

Nei due episodi in onda domani – venerdì 1 settembre – Damiano e Viola torneranno a discutere della questione legata a Manuel, che ha rubato la pistola e l’ha portata a casa di Antonio. Poco dopo in Procura Damiano incontrerà Eugenio Nicotera e – nel chiedere informazioni riguardo alle indagini sulla pistola – riuscirà a farsi confidare qualcosa che potrebbe salvare Sabbiese dall’arresto. Il magistrato, così come Viola, sarà difatti all’oscuro della corruzione del poliziotto e gli parlerà dell’imminente operazione in programma per colpire il boss ancora incensurato.

Cosa farà Damiano a questo punto? Per saperlo e rimanere aggiornati sulle vicende che ci attendono nei prossimi mesi e conoscere in anteprima le anticipazioni e le indiscrezioni della soap italiana continuate a seguirci.