Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 febbraio? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Renato, che scoprirà che la sua idea di organizzare un pranzo a sorpresa a casa sua per Niko e Manuela si rivelerà come un boomerang.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 7 febbraio

Il tentativo di Renato di organizzare un pranzo a sorpresa per favorire la riconciliazione tra Niko e Manuela gli si ritorce contro, portando Poggi a fare una scelta inaspettata. Niko reagisce facendo un passo importante con Valeria.

Il ragazzo decide di trasferirsi a casa della Paciello, e lei è al settimo cielo. Tuttavia Niko deve ancora parlare della sua decisione con Jimmy e Renato e potrebbe arrivare qualche sorpresa. Jimmy non prende bene la notizia ma – malgrado i tentativi dei nonni di stemperare la tensione – Niko non intende assecondarlo e rimane fermo sulla sua scelta. Manuela mette i sentimenti del bambino davanti ai suoi, e prega Niko di non coinvolgere il ragazzino nelle sue vicende sentimentali.

Non è decisamente un periodo sentimentalmente felice per le gemelle Cirillo, e anche Micaela deve reprimere le fitte di gelosia che scaturiscono nel vedere Samuel con un’altra donna. La giovane Cirillo stuzzica l’ex facendogli credere di essere stata con Fausto.

Spoiler Un Posto al Sole

Mentre Elena è attratta dal fascino di Vinicio Gagliotti, Michele, con l’aiuto di un bracciante, si addentra sempre più nel mondo dei Gagliotti, svelando lentamente i misteri che li circondano. Mentre il giornalista si prepara a condurre in radio l’ennesima puntata di argomento leggero, qualcosa di molto grave succede nelle campagne dove lavorano gli extracomunitari sfruttati da Gagliotti.

Ornella parla con un collega psicoterapeuta delle condizioni psicologiche di Rossella, e poi riferisce a Michele e Silvia l’esito. La dottoressa Graziani intanto continua a subire una situazione di forte stress sul lavoro e appare sempre più fragile. Tuttavia Ornella sembra intravedere uno spiraglio e ha un’idea per aiutarla a vincere la sua battaglia contro Fusco. Insieme a Nunzio la donna si reca dalla dottoressa Sacchi per chiederle chiarimenti sui suoi rapporti passati con Fusco. La dottoressa Sacchi si troverà davanti a un bivio, cosa deciderà?

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Il rapporto tra Rosa e Pino si rafforza, mentre Damiano riceve un’altra batosta ed è sempre più preoccupato per la denuncia a suo carico.

Gennaro Gagliotti comincia a essere una presenza sempre più fissa nella vita di Marina e Roberto.

Luca deve fare i conti con la sua malattia, che torna a farsi sentire portandolo a vivere momenti di grande sconforto.

Mariella sembra accogliere i consigli dei suoi amici e accettare la corte galante di Mimmo, ma qualcosa non va come dovrebbe.