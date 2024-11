Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 2 al 6 dicembre? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate sulle tensioni tra Roberto e il figlio Filippo, e su Rossella, pronta a lasciare Napoli.

Anticipazioni settimanali UPAS: cresce la tensione tra Roberto e Filippo

La tensione tra Roberto Ferri e il figlio Filippo sarà alle stelle nelle prossime puntate Un Posto al Sole. Mentre il ragazzo non riuscirà a perdonare il padre per aver dato ampia visibilità alla famiglia Gagliotti all’interno della radio, l’imprenditore sembrerà non essere disposto a fare un passo indietro.

Filippo intanto sarà impegnato a portare avanti un indagine, insieme a Michele, per far luce sugli affari poco chiari del clan Gagliotti: nelle loro attività i due troveranno molti punti oscuri che andrebbero chiariti.

Tra padre e figlio il clima si farà sempre più teso, fino a quando scoppierà uno scontro piuttosto acceso che li metterà uno contro l’altro.

Un Posto al Sole, spoiler al 6 dicembre: Rossella lascia Napoli

La dottoressa Graziani – dopo le molestie subite dal primario Fusco – deciderà di parlarne con la madre, e poi si preparerà a prendere una decisione importante sul suo futuro professionale.

La figlia di Silvia e Michele deciderà di lasciare il capoluogo partenopeo, e seguire il consiglio del padre che già in passato le aveva prospettato l’idea di trasferirsi a Madrid per portare a termine il suo percorso di studi. La decisione di Ross finirà per spezzare il cuore a Nunzio, dopo che tra lui e la giovane dottoressa c’era stato un riavvicinamento.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Per Niko e Valeria non sarà un periodo particolarmente roseo. La ragazza infatti non sembrerà accettare l’idea che il fidanzato passi le vacanze di Natale lontano da lei.

Nel frattempo ci sarà scompiglio anche nella famiglia Altieri. Il ritorno di Espedito segnerà l’inizio di una storyline dai risvolti imprevedibili. Il patriarca della famiglia si recherà a far visita a Mariella, e in questa occasione scoprirà che Guido avrà dapprima tradito poi lasciato sua cugina.

Deciso a dare al ragazzo una bella lezione, Espedito non nasconderà i suoi proponimenti bellicosi. Mentre l’uomo sarà colpito da un malore che metterà in apprensione tutti, Costabile minaccerà il fratello di rivelare al padre la sua omosessualità e riuscirà ad ottenere la sua collaborazione. I due complotteranno con l’obiettivo di convincere Espedito a cedere il marchio del suo caseificio ai Gagliotti.

Rosa indagherà sul passato di Don Antoine. La donna sarà sempre più convinta dell’innocenza di Pasquale e cercherà tra gli eventi passati del parroco qualcuno che potrebbe avergli voluto fare del male.