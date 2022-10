Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 14 ottobre 2022 ci svelano che vivremo momenti di paura per Viola. Tutti sembrano convinti ormai che la giovane donna necessiti di una scorta, ma lei prende una decisione inaspettata che potrebbe mettere la parola fine al suo matrimonio. Vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 8 al 14 ottobre 2022

Tra Viola ed Eugenio cresce la sintonia, ma Eugenio è sempre più preoccupato per l’incolumità della giovane e chiede a Ornella di intercedere con la figlia per convincerla ad accettare la scorta. Anche la dottoressa è convinta che la figlia necessiti di protezione, così come ne è convinto Raffaele. L’unica a non convincersi del pericolo è proprio Viola, che sembra sottovalutare i rischi. Mentre tutti cercano di convincerla a prendere le dovute precauzioni, lei è invece alle prese con una sofferta decisione che potrebbe mettere la parola fine al suo matrimonio. I suoi sentimenti per Eugenio non sono affatto cambiati, ma lei sembra ormai pronta a una vita lontana dal marito.

Anche qualcun altro sembra essere in pericolo a Palazzo Palladini. Chi ha tentato di uccidere Marina e Fabrizio infatti, sembra sempre più deciso a portare a termine il folle piano di vendetta. Così non ci troveremo a “tremare” solo per le sorti di Viola, ma anche per quelle di Marina che proprio alla vigilia della partenza per il Salone Nautico non risponde più al telefono e sembra essersi dileguata.

Un Posto al Sole news: due gemelle “contro”

Manuela sembra intenzionata a riconquistare Niko, e tesse intorno al giovane una fitta rete di premure. La cosa infastidisce Serena che non gradisce affatto questo avvicinamento.

Anche Micaela sembra gradire poco il fatto che la sorella trascorra molto tempo con Jimmy. Se Manuela ha pensato a questo escamotage per riavvicinarsi a Niko, Micaela disapprova il suo comportamento. Le due gemelle finiscono così per litigare sotto gli occhi di Serena e Filippo.

Upas, anticipazioni al 14 ottobre Un Posto al Sole

Chiara ha un duro confronto con una persona che l’ha delusa. Per cercare di risolvere il suo problema con la droga, Chiara prende una difficile decisione. Diego è sempre più affascinato da Lia, mentre il mistero che la lega a Palazzo Palladini sembra iniziare a diradarsi.

Samuel finisce per lasciarsi suggestionare da Mariella, e si convince così che Nunzio stia tramando alle sue spalle per “rubargli” il posto di chef al Vulcano.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.