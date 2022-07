Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 30 luglio al 5 agosto 2022 ci svelano che Raffaele cerca in ogni modo di recuperare il rapporto con la moglie Ornella, dopo l’allontanamento avvenuto a causa di Elvira. Le cose però potrebbero essere tutt’altro che semplici. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 30 luglio al 5 agosto 2022

Per la dottoressa la crisi di coppia con Raffaele inizia a diventare una crisi personale, e una nuova relazione felice tra i due appare sempre più lontana.

Serena inizia a nutrire dei dubbi su Micaela, che non esita a proporre a Niko di tornare a Maratea da Jimmy e l’avvocato finisce per decidere di raggiungere gli altri a Maratea. Scoperto il segreto delle gemelle Cirillo, Serena deve decidere se coprirle ancora una volta.

Le trame di Lara intanto proseguono, anche se qualcosa sembra ostacolare i suoi progetti. Nella prima apparizione ufficiale in pubblico Marina e Roberto si imbattono in una vecchia conoscenza. Lara nel frattempo scopre di dover far fronte a difficoltà economiche e fa una scelta azzardata. Un accordo economico stretto con Marina la “obbliga” a uscire per sempre dalla vita di Roberto. Marina e Ferri, dopo aver lottato per far trionfare il loro amore, si apprestano a godersi finalmente la nuova vita insieme, ma la Giordano riuscirà a tenere all’oscuro Roberto di quell’inaspettato accordo fatto alle sue spalle?

Un nuovo incontro al parco con i cani offre a mastro Peppe la possibilità di accorciare le distanze con Giulia, ma lei sembra volerlo tenere ancora a distanza.

Riccardo fatica ad accettare la mancata convivenza, mentre Rossella riceve una

brutta notizia. Una lettera di Corrado alla Graziani la induce a riflettere sull’importanza di vivere intensamente la vita.

Un Posto al Sole news: le indagini di Speranza

Aiutata da Guido e Mariella, con il supporto del fratello Castrese, Speranza decide di fare qualche indagine di nascosto dal padre per verificare lo stato di salute delle bufale del caseificio di famiglia. L’aiuto dei tre si rivela fondamentale per consentire alla giovane di prelevare dei campioni di sangue dalle bufale.

Upas, anticipazioni al 5 agosto Un Posto al Sole

Chiara ha lasciato Napoli da sola e Nunzio non riesce a darsi pace. Il giovane Cammarota è disposto a tutto pur di ritrovarla! Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.