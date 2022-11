Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 novembre al 2 dicembre 2022 ci svelano che Manlio è in preda alla follia, e a farne le spese potrebbe essere Niko. Situazione tesa tra Mariella e Micaela, mentre Marina si riavvicina a Roberto. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

Antonello sta affrontando un momento di crisi e questo finisce per avere risvolti inaspettati anche nella festa di compleanno a sorpresa che Bianca ha organizzato per lui. I festeggiamenti organizzati dalla piccola Boschi per stupire il suo compagno di classe infatti hanno un esito diverso da quello sperato, tanto che Viola decide di parlare alla scolaresca del momento di crisi di Antonello per offrire ai suoi alunni una importante lezione di vita.

Ma Antonello non è il solo a trovarsi ad affrontare un periodo di crisi. Marina si rende conto infatti di quanto sia difficile lasciarsi alle spalle la vicenda appena vissuta e le violenze subite dall’ex marito. Roberto sta per scoprire quello che Fabrizio le ha fatto. Dopo essersi chiariti i due si preparano a cominciare una nuova fase di vita insieme, e festeggiano la serenità ritrovata con Filippo e Serena. Una nuova minaccia sembra però incombere all’orizzonte.

Un Posto al Sole, trame al 2 dicembre

Niko è ormai coinvolto nel folle piano di Manlio, e deve trovare il denaro per finanziare i piani di vendetta del suocero. Il Picardi è sul punto di incontrare in carcere un detenuto che diventerà il loro complice e li aiuterà a vendicare la morte di Susanna.

La complicità tra Nunzio e Alice cresce sempre più, mentre Raffaele prova a spiegare a Viola i veri motivi per cui Rosa si comporta in modo strano con lei.

Un Posto al Sole news: Mariella si scontra con Micaela

Nuove tensioni animano le giornate a Palazzo Palladini, e stavolta le protagoniste degli scontri sono le gemelle Cirillo e Speranza. Samuel cerca di riportare la serenità, aiutato da Mariella che non perde occasione per mostrare il suo istinto protettivo e prendere le difese della Altieri. Questo la porta a fronteggiare Micaela.

Lo scontro durissimo tra le due donne finisce per far scoppiare una guerra tra le sorelle Cirillo e le Altieri.

Upas, anticipazioni al 2 dicembre Un Posto al Sole

Un’occasione spensierata si trasforma in un episodio dagli esiti imprevisti. Clara riesce infatti a convincere Alberto ad andare a pranzo al Caffè Vulcano con Marika, che ha un regalo per Federico. Il dono della donna si rivela però un giocattolo contraffatto e causa un incidente.

Fortunatamente il difetto di fabbricazione provoca solo molta paura e – passato il momento di panico – l’avvocato si prepara a denunciare l’azienda che ha prodotto il giocattolo per impedirle di metterne altri in circolazione.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.