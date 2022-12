Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 dicembre 2022 ci svelano che Lia si mostra preoccupata per lo sfoggio di denaro di Alberto, e sente che deve agire prima possibile per tentare di impadronirsi dei beni di famiglia. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 17 al 23 dicembre 2022

Alberto non fa mistero di essere entrato in possesso di una ingente ricchezza, e sfoggia il denaro appena ricevuto provocando la preoccupazione di Lia. La Longhi realizza che deve agire in fretta se vuole riuscire a salvare i beni di famiglia.

Ma non è la sola a essere preoccupata: anche Serena è intenta a ricostruire tutti gli eventi che possano aver portato alla sparizione dei suoi panni, e si rende conto che tutti gli indizi conducono verso Mariella.

Un Posto al Sole, trame al 23 dicembre

Dopo un confronto con Lia, Diego prende una decisione sorprendente. Il figlio di Raffaele fa il possibile per aiutare la fidanzata a recuperare il “tesoro”, ma una scoperta spiazzante getta nuove ombre sul passato di Lia. Il Giordano le propone di rivolgersi a Niko per far valere le sue rivendicazioni, e la donna è costretta ad accettare per non insospettirlo ulteriormente.

Viola, in classe, cerca di parlare degli ultimi avvenimenti, e il dibattito che segue scaturisce la reazione impetuosa di Bianca. Grazie all’aiuto dell’insegnante e di Ornella, Damiano si rende conto che le sue preoccupazioni sulla salute del figlio erano fondate e prova a convincere Rosa ad agire. L’uomo parla poi con l’insegnante del suo rapporto con la moglie, e questa conversazione offre a Viola lo spunto per riflettere sulla sua storia con Eugenio, spingendola a prendere una decisione riguardo la vigilia di Natale.

Guido cerca di indurre Mariella ad adottare un atteggiamento più morbido nei confronti di Serena, ma la situazione sembra destinata a complicarsi ulteriormente.

Un Posto al Sole news: aria di festa

L’atmosfera delle feste sembra fare bene a Silvia, Michele, Rossella e Riccardo, che si preparano per la cena prenatalizia. Complice quel clima “magico” Silvia e Michele si ritrovano di nuovo vicini.

L’aria natalizia non sembra invece giovare alle Cirillo e alle Altieri. La guerra tra le sorelle infatti, anziché spegnersi sembra infiammarsi sempre di più.

Upas, anticipazioni al 23 dicembre Un Posto al Sole

La spensieratezza e l’entusiasmo di Alice sembrano avere un effetto travolgente, e Nunzio si lascia trasportare da quel momento di leggerezza senza impegno. Il giovane non sa però che per lui è in arrivo una sorpresa.

Per sapere di cosa si tratta, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.