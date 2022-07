Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 22 luglio 2022 ci svelano che il clan Argento potrebbe avere ormai le ore contate. Nicotera infatti predispone un’operazione delicata, grazie alle informazioni fornite da Tregara. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 16 al 22 luglio 2022

Le informazioni fornite da Mariano Tregara permettono al pool di Nicotera di stringere il cerchio intorno a Lello Valsano.

Franco viene pressato da Nunzio, che ha necessità di avere i documenti falsi indispensabili per la fuga. L’operazione però risulta più complicata del previsto e il Boschi si trova ad affrontare uno scontro pericoloso. Nunzio e Chiara, impegnati a pianificare la loro fuga dall’Italia, parlano di un viaggio di piacere per sviare ogni sospetto. Ma prima che i due riescano a partire il Cammarota deve affrontare le resistenze di qualcuno che sembra proprio poco propenso a lasciarlo andare. La fuga di Nunzio e Chiara getta Katia nello sconforto, spingendola a tentare in ogni modo di convincere il figlio a non lasciare Napoli.

Nunzio saluta tutti gli amici al Vulcano, mentre Katia fa un appello disperato a Chiara, invitandola a non rovinare la vita di suo figlio.

Upas, anticipazioni al 22 luglio Un Posto al Sole

Lara rientra nel capoluogo partenopeo carica di rabbia e decisa a prendersi la sua rivincita su Ferri e Marina. I due nel frattempo sono impegnati a pianificare il loro futuro. Roberto si auspica che la sua relazione con Marina diventi ogni giorno più solida, mentre Lara porta avanti il suo piano per rovinare loro il futuro.

Davvero è solo un bel rapporto di amicizia quello che lega Raffaele a Elvira? Ornella inizia a dubitare che tra loro ci sia qualcosa di più. E la scoperta che il marito si è confidato con la Cataldo e non con lei non fa che aumentare il sospetto. La proposta che Riccardo fa a Rossella di andare a vivere insieme ottiene una risposta inaspettata.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane

Mariella sembra ormai disposta a mettere da parte il sospetto che Angela e Serena non la vedano di buon occhio, quando un nuovo fraintendimento rischi di rimettere tutto in discussione. Il risentimento della vigilessa diventa così ben presto un nuovo pretesto per giungere a uno scontro aperto con Serena.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.